Одні діти йдуть з реального життя у віртуальний світ, тому що їх ніхто не контролює, інші, навпаки, тікають туди від диктату дорослих. Деяких інтернет затягує занадто глибоко

Після кількох днів традиційного розгойдування в школах розпочнеться напружене навчання — адже треба наганяти матеріал, упущений за півтора року коронавірусних онлайн-занять. Якщо не трапиться нового локдауна, будуть активно працювати гуртки, клуби та секції. А отже, дітвору, що відвикла від чіткого графіка, чекають чималі навантаження. Та ще вдома основними фразами будуть: "Уроки вивчив? Які оцінки одержав?". Але не кожна дитина готова таке витримати. Деякі будуть прагнути вирватися на свободу, до пригод. Для цього навіть не треба пакувати рюкзак і втікати з будинку: смартфон в долоньці може відкрити весь світ і запропонувати безліч розваг і захоплень. Є серед них і небезпечні ігри, які ваблять таємничої невідомістю, пропонують ризиковані вчинки, маніпулюючи незміцнілими умами. І тому час від часу країна жахається дитячим трагедіям — самогубствам, для яких, здавалося б, не було підстав.

"Телеграф" вирішив допомогти батькам в їхньої взаємодії з дітьми, поспілкувавшись з експертами.

Не вмієш спілкуватися наживо? Слова замінять смайлики і лайки

-Карантін і дистанційне навчання привели до того, що діти і підлітки все більше часу проводять в мережі інтернет, — підтверджує керівник ГО «Інститут психодрами, сучасної психології та психотерапії», кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Олеся Прокоф’єва. — І дистанційка нібито легалізувала багатогодинний інтернет-простір. Однак чим саме займаються діти в інтернеті? Дуже просто можна зробити вигляд, що вчишся, а потім змінити вкладку на гру, Інстаграм або ТікТок. Ці вкладки цікавіше, ніж навчання, це самостійний вибір дитиною дозвілля. Це можливість розважитися, однак такі розваги бувають вкрай небезпечні. Згадайте про наслідки ігор «Синій кит», «Тихий дім» і їм подібних кілька років тому. Тепер їх місце займають небезпечні розваги в ТікТок на кшталт "повтори пранк", пройди квест, зроби хімічний чи інший досвід.

Олеся Прокоф'єва - кандидат психологічних наук. Фото: з архіву героїні

- Чому ж підлітків так приваблюють ці сюжети?

- Вони схильні дуже швидко захоплюватися новими товаришами, а в інтернеті товаришем є популярна особистість. Вони хочуть займати певний статус в колективі однолітків, для чого потрібно бути в тренді, вони демонструють емоційну незалежність від дорослих, вони прагнуть належати до якоїсь групи, а ТікТок — це величезна група!

Життя в інтернеті дуже насичене, яскравіше і успішніше, ніж в реальності, тому підлітків воно так притягує. До речі, завдання підліткового віку — навчитися налагоджувати відносини з однолітками, але часто в реальному житті діти цього робити не вміють, тому вони будують відносини в інтернет-групах, ТікТоке, Інстаграме за допомогою лайків, сторіз, їх почуття спрощуються до смайликів і мемів.

В інтернеті багато цікавого, а дитина, як губка, вбирає всю без винятку інформацію, але ще не вміє її фільтрувати. Коли подається інформація яскрава, динамічна, розділена на короткі фрагменти, то вона за психологічними законами поглинається майже неконтрольовано.

Гаджети та інтернет замінюють дітям живе спілкування

-Але ж зараз ні дорослого, ні дитини не зустрінеш без мобільного телефону?

-Так і є. Але якщо батьки не займаються дитиною, підлітком, то вони не зможуть допомогти його "розвіртуалізовати", повернути в реальне життя. Потрібно повноцінно проводити час разом, а не поруч один з одним і з власним гаджетом. Потрібно цікавитися інтересами дітей, а не тільки оцінками. Взагалі, бажано, щоб у дитини не було часу на пусте проведення часу. Його простір повинен бути наповнений цікавими і важливими справами — танцями, спортом, мистецтвом, наукою... Так, вільний час розвиває фантазію, проте його не має бути забагато для небезпечних розваг. Згадайте, що відбувається в школі, коли вчитель залишає клас серед уроку: вільний час займають розваги, часом небезпечні. У дитини повинен бути певний розклад. Батькам, які бажають уберегти дитину від можливих бід, варто придумати та започаткувати сімейні ритуали, наприклад, спільні вечері без гаджетів або суботні прогулянки без мобілок.

Дітей вчіть на своїх дитячих помилках

-Олеся Олексіївна, підкажіть, що в поведінці дитини має насторожити уважних батьків?

- Якщо дитина прокидається в нестандартний час (як, наприклад, в грі "Розбуди мене о 4:20" ), обманює, замикається в собі, знаходиться наче десь в паралельній реальності і не чує дорослих, у дитини виразно змінюється поведінка, він знаходиться в пригніченому стані ...

В "Синьому киті" — небезпечні завдання

-Дуже пильні мами-тата відразу ж починають тотальне "стеження" і "допити" ...

-Що в такому випадку не можна робити? Перевіряти, що дивиться дитина, дивитися особисту переписку, забороняти соцмережі, ТікТок і тощо. Не можна сварити дитину і кричати на неї, тиснути і порушувати її психологічні кордони, порівнювати її з іншими дітьми, табуювати певні теми. Не можна робити вигляд, що вас не цікавить життя дитини та її захоплення в мережі, і в той же час, не можна контролювати кожен крок.

-Тоді як правильно чинити?

-Розмовляти, розмовляти, розмовляти! Розмовляти з донькою чи сином про події і групи в інтернеті, про ТікТок і Інстаграм. Говорити на серйозні і дорослі теми. Таким чином створити умови для того, щоб підліток не боявся стикнутися з вашим засудженням, насмішкою і вчасно звернувся за допомогою і порадою до вас. Розмовляти з ним про його проблеми, не залишати його з ними наодинці. Навіть якщо проблеми хворобливі для вас особисто. Однак розмова не повинна перетворюватися на монолог.

-Напевно, складно не моралізувати, не розмовляти з "висоти" дорослого?

-Для цього варто згадати себе в ці роки, поділитися почуттями, які ви переживали, розповісти про свої дитячі та підліткові проблеми і помилки. Проводити паралелі, питати думку своєї дитини. Ще дуже важливо вміти визнавати свою неправоту в якихось питаннях, і просити вибачення, якщо були неправі. Підказувати, як в інтернеті і соціальних мережах маніпулюють поняттями, людьми, пояснювати, як мислити критично і аналізувати інформацію. Тобто, слід ділитися нажитим досвідом з тим, хто молодше і поки не наробив помилок. Треба говорити про причини і наслідки подій, ваших та її вчинків, вчинків знайомих і незнайомих вам людей. Моя порада: будуйте емоційні зв’язки, обіймайте дітей, признавайтесь, що ви також помиляєтеся і цінуєте тих, хто вам допоміг у важкій ситуації! Зробіть маленький тест і напишіть 10 причин, чому життя прекрасне. Вдалося? Навчіть вашу рідну маленьку людину бачити прекрасне в житті і цінувати його реальність.

Олеся Прокоф’єва підкреслює, що робити це треба, не чекаючи, коли спадкоємець стане на голову вище за маму і сильніше за тата.

- В останні рік-два до мене не раз зверталися батьки, стурбовані небезпечними інтернет-іграми для дітей. Тими, які ведуть в відхід від реальності. Коли батьки не можуть налагодити взаємодію з дитиною, тому що йому цікавіше перебувати в мережі. Коли він все ігнорує: йому нецікаво робити уроки, нецікаво спілкуватися з однолітками, відвідувати гурток — нудно, при цьому спілкування з батьками вони також уникають. На розпитування відповідають односкладово ( "нормально", "не хочеться", "добре" або "не піду"), не допускаючи близьких ні до своєї души ні до своїх думок, ні до своїх почуттів.

Але спочатку батьки не бачать в цьому проблеми. Вони теж приходять з роботи втомлені, теж хочуть, щоб їх не чіпали, не бажають спілкуватися і, зробивши необхідні домашні справи, підсаджуються до телевізора або також "залипають" в гаджетах. А потім приходять до психолога з питаннями: "Як мені змусити дочку вчитися?", "Чим мотивувати сина?". Просять: "Зробіть з ним що-небудь, виховайте мені мою дитину!". Вони сподіваються, що психолог махне "чарівною паличкою" — і ситуація зміниться на краще. Але такої чарівної палички, на жаль, немає. І налагодження контакту з дитиною, особливо підлітком, справа не кількох годин або днів. Такі відносини повинні "рости" з дитиною, починаючи з її народження.

Після небезпечного контенту можна когось вбити чи загинути самому

Насичене подіями життя швидко віддалило нас від кінця зими-початку весни 2017 року, коли в світі, а також і в Україні спостерігався пік популярності гри «Синій кит» з небезпечними, що доходять до кримінальних, завданнями для підлітків. Наприклад, в березні 2017-го фахівцями відділу лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню Департаменту охорони здоров’я ОДА у Вінницькій області було оглянуто 149 тисяч дітей. За результатами перевірки у 28 дітей були виявлені тілесні ушкодження і специфічні малюнки. Через деякий час популярність гри пішла на спад і в цьому плані спостерігається затишшя.

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Але небезпечного контенту в інтернеті і без того досить. Так, 31 серпня в Рівному 15-річні брати-близнюки посеред дня напали на випадкову перехожу. Поліцейським хлопці (з доброї, до слова, сімʼі) пояснили, що вони грали в комп’ютерні ігри і дивилися мультфільми, в яких присутні елементи жорстокості. Після цього вони вирішили подивитися, що насправді відчуває людина після удару ножем.

А ось інший варіант небезпечних ігор: 1 вересня в Києві хлопчина на велосипеді упав... з піддашку школи. Піднятися туди з двоколісним транспортним засобом він вирішив, щоб зняти трюк для ТікТок. Розігнавшись, намагався перестрибнути через сходи. Приземлення було невдалим — впавши, він сильно вдарився, і вдалим — шолом зберіг йому життя.

З піддашку школи — на велосипеді

-Річ в тому, що у нас було кілька випадків, які зовні підпадали під смертельні ігри або групи типу "Синього кита", — коментує ситуацію начальник відділу ювенальної превенції Управління превентивної діяльності ГУНП в Київській області, підполковник поліції Олена Косенко. — У Дніпрі навіть затримали адміністратора подібної групи. Однак реального підтвердження, що діти, які здійснювали спроби суїциду, перебували в "групах смерті", у поліції немає. Але всі ці діти цікавляться аніме, дивляться різні відео в ТікТоке.

Олена Косенко

Співробітниця ювенальної превенції нагадує резонансний випадок в Боярці, коли дівчатка повторили побачену в ТікТоке пропозицію випити 40 таблеток но-шпи і побачити, що буде. Дві подружки купили аналог цих таблеток — дротаверин — і випили їх в шкільному туалеті. Одну школярку врятувати не вдалося, друга лікувалася в лікарні. "Це хоч і не пов’язане з "групами смерті ", але все одно на такі вчинки впливає використання мобільного телефону, діти сидять на цих сайтах, переглядають контент".

Дітей потрібно оберігати, але не "задовбувати" контролем

Олена Косенко радить батькам піклуватися про дозвілля своїх дітей.

-З початку року у нас в області відбулося 6 суїцидів дітей у віці від 9 до 17 років, хоча і не пов’язаних з "групами смерті". У нас немає статистики, пов’язаної з "групами смерті". У лютому не тільки в Київській області, а й по всій Україні поширилися випадки медикаментозних отруєнь дітей. Діти п’ють все, що знаходять в сімейній аптечці, або що зможуть купити в аптеці. Кожен випадок навмисного пошкодження свого здоров’я ми ретельно перевіряємо на причетність дітей до "груп смерті". Але поки це не підтвердилося ані разу, що підтверджує і наша кіберполіції.

За словами правоохоронця, до них звертаються батьки, які запідозрили небезпеку в поведінці своєї дитини. У спільних перевірках з кіберполіцією підтвердження також не знайшли. "Такі історії трапляються напливами, як в 2017 році. Нагадаю — в Славутичі дівчинка стрибнула з даху багатоповерхівки, але написала: "Це не "Синій кит". Вижила, хоча і зазнала тяжких травм".

-На що заздалегідь батьки повинні звертати увагу?

-В гаджетах дітей, починаючи років з 9-ти, а може раніше, обов’язково повинна бути встановлена програма "Батьківський контроль" для запобігання можливого негативного впливу інтернету на дитину. У нас був один епізод, експертизу за яким призначили, але рішення ще немає, коли 9-річна дитина з благополучної сім’ї повідомила, що піде гуляти. Йому нагадали, що у нього ще в цей день заняття з англійської. А він зайшов в під’їзд сусіднього будинку, подзвонив мамі, запитав: "Чи знаєш, де я зараз? Я — там-то". Відключився — вистрибнув з 9-го поверху і розбився на смерть.

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Тому головне — брати участь в житті дітей, а не тільки забезпечувати їх їжею, одягом і питати про оцінки. Треба дбати про дозвілля дитини, цікавитися, чим він живе, що читає, дивиться, слухає, обговорювати з ним різні події і випадки — це першочергове завдання.

Завдяки функції "Батьківський контроль", діти не зможуть потрапляти на "групи смерті", дивитися порно-відеоконтент, небажані ресурси будуть заблоковані. При цьому, підкреслює Олена Косенко, контроль не повинен зазіхати на особисту свободу дитини, тому що деякі діти страждають від такого нагляду.

- Ось недавно у нас був випадок, коли дівчинка наковталася таблеток, а причиною став надмірний контроль з боку батьків (її мама — директор школи). Нам вона зізналася: "Вони мене вже задовбали". Викорінити всі випадки ми, на жаль, не зможемо, але працюємо якраз для того, щоб їх максимально запобігти або зменшити. А суїциди і спроби самогубств були і раніше, просто про це не ставало так швидко і широко відомо.

Всі ці поради дуже прості в застосуванні: любов і гумор вам стануть вам у допомогу!