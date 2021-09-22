В Киеве 17-летнюю девушку во время попытки самоубийства в последний момент спасли полицейские (видео)

Девушка хотела прыгнуть с балкона на 25-м этаже

В Киеве полицейские в последний момент спасли от самоубийства 17-летнюю девушку, которая пыталась прыгнуть с балкона на 25 этаже многоэтажки. Ее за руку поймал патрульный полицейский.

Об этом вечером во вторник, 21 сентября, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

По его словам, патрульные полицейские получили сообщение от очевидцев, что ребенок сидит на балконе 25-го этажа, свесив с него ноги. По прибытию правоохранители поднялись к девушке и пытались отговорить ее от самоубийства, однако на разговор она не пошла.

В какой-то момент она выскользнула из ограждения балкона и повисла на руках, однако патрульный не растерялся, схватил девушку за руку и вытащил на балкон.

После этого 17-летняя девушка объяснила полицейским, что это произошло из-за проблем в семье.

Также Билошицкий опубликовал фото патрульных, которые спасли девушке жизнь. Ими оказались сержант полиции Алексей Савкин и старший лейтенант полиции Владимир Кияница.

Патрульные полицейские, которые спасли от самоубийства 17-летнюю девушку в Киеве

Как пишет dtp.kiev.ua, инцидент произошел 21 сентября во ЖК "Лебединый" на улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева. Отмечается, что девушка трижды опускала ноги с балкона, но держалась руками и не решалась прыгнуть. За этой картиной наблюдали жители дома, которые и вызвали на место правоохранителей и медиков.

Девушка сделала минимум три попытки самоубийства перед тем, как ее в последний момент сняли с балкона патрульные полицейские и передали медикам.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Харькове с крыши 9-этажки сорвалась 15-летняя девушка, правоохранители подозревают самоубийство.

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