Росіянка зняла на відео момент смерті свого чоловіка, котрий стрибнув зі скелі (відео 18+)

Екстремал неодноразово стрибав зі скель.

В Іспанії в курортному місті Торревʼєха чоловік стрибнув зі скелі, щоб врятувати подругу. Їм обом не вдалося вижити, а момент стрибка потрапив на відео, котре знімала дружина рятівника.

Про це в понеділок, 27 вересня, повідомляє Telegram-канал "Mash".

Загиблим виявився росіянин Данила Гагарін, котрий працював фітнес-тренером і захоплювався стрибками зі скель. Він неодноразово ходив на берег до Коста-Бланки, а його дружина знімала все на відео.

Цього разу вони пішли не самі, а з подругою із Фінляндії, котра також захотіла стрибнути зі скелі. Вона стрибнула у море, проте не могла самостійно вибратися, адже був шторм і хвилі почали її відносити. Тоді росіянин стрибнув слідом за подругою, проте не зміг її врятувати і сам загинув. В момент стрибку його дружина, як і завжди, все знімала на відео.

Загиблих екстремалів вдалося знайти лише через кілька днів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 14 вересня в Іспанії 26-річна українка хотіла зробити селфі на оглядовому майданчину, проте не втрималася і впала зі скелі, в результаті чого загинула.