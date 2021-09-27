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Росіянка зняла на відео момент смерті свого чоловіка, котрий стрибнув зі скелі (відео 18+)

Автор
Іванка Гамчук
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Автор
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Росіянин загинув в Іспанії в результаті стрибка у море Новина оновлена 27 вересня 2021, 16:05
Росіянин загинув в Іспанії в результаті стрибка у море

Екстремал неодноразово стрибав зі скель.

В Іспанії в курортному місті Торревʼєха чоловік стрибнув зі скелі, щоб врятувати подругу. Їм обом не вдалося вижити, а момент стрибка потрапив на відео, котре знімала дружина рятівника.  

Про це в понеділок, 27 вересня, повідомляє Telegram-канал "Mash".

Загиблим виявився росіянин Данила Гагарін, котрий працював фітнес-тренером і захоплювався стрибками зі скель. Він неодноразово ходив на берег до Коста-Бланки, а його дружина знімала все на відео.

Цього разу вони пішли не самі, а з подругою із Фінляндії, котра також захотіла стрибнути зі скелі. Вона стрибнула у море, проте не могла самостійно вибратися, адже був шторм і хвилі почали її відносити. Тоді росіянин стрибнув слідом за подругою, проте не зміг її врятувати і сам загинув. В момент стрибку його дружина, як і завжди, все знімала на відео. 

Загиблих екстремалів вдалося знайти лише через кілька днів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 14 вересня в Іспанії 26-річна українка хотіла зробити селфі на оглядовому майданчину, проте не втрималася і впала зі скелі, в результаті чого загинула.

Теги:
#Іспанія #Загиблі #Стрибки #Скелі
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