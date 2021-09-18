Смертельне селфі: померла українка, котра зірвалась зі скелі в Іспанії

Дівчина впала з висоти близько 30 метрів.

В Іспанії 26-річна українка, котра впала зі скелі, намагаючись зробити фото, згодом померла в лікарні внаслідок тяжких травм.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

Трагічний випадок трапився 14 вересня у місті Бенідром.Українська туристка була на оглядовому майданчику "Балкон Середземноморʼя" разом із друзями. Вона хотіла зробити селфі, проте не втримала рівновагу і впала з висоти приблизно 30 метрів.

Попри те, що у морі були величезні хвилі і витягти дівчину із води було непросто, рятувальникам вдалося це зробити. Після цього українці надали першу невідкладну допомогу і викликали швидку. Лікарі зробили все необхідне і відновили важливі функції постраждалої, проте їй таки не вдалося вижити. Дівчина померла через три дні після госпіталізації.

"Генеральне консульство України в Барселоні надає необхідну консульську допомогу рідним загиблої", — заявили в МЗС.

Варто відзначити, що у міській раді Бонідорма не змогли згадати ні одного подібного випадку попри те, що там кожного року відпочивають десятки тисяч туристів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у червні цього року в Івано-Франківській області 12-річний хлопчик послизнувся і впав у річку, в результаті чого загинув.