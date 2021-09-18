Смертельное селфи: умерла украинка, которая сорвалась со скалы в Испании

Девушка упала с высоты около 30 метров.

В Испании 26-летняя украинка, которая упала со скалы, пытаясь сделать фото, впоследствии скончалась в больнице в результате тяжелых травм.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Трагический случай произошел 14 сентября во городе Бенидром.Украинская туристка была на смотровой площадке "Балкон Средиземноморья" вместе с друзьями. Она хотела сделать селфи, однако не удержала равновесие и упала с высоты примерно 30 метров.

Несмотря на то, что в море были огромные волны и извлечь девушку из воды было непросто, спасателям удалось это сделать. После этого украинке оказали первую неотложную помощь и вызвали скорую. Врачи сделали все необходимое и восстановили важные функции пострадавшей, однако ей же не удалось выжить. Девушка умерла через три дня после госпитализации.

"Генеральное консульство Украины в Барселоне предоставляет необходимую консульскую помощь родным погибшей", — заявили в МИД.

Стоит отметить, что в городском совете Бонидорма не смогли вспомнить ни одного подобного случая несмотря на то, что там каждый год отдыхают десятки тысяч туристов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в июне этого года в Ивано-Франковской области 12-летний мальчик поскользнулся и упал в реку, в результате чего погиб.