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Дитина послизнулась і впала в річку: на Буковині загинув 12-річний хлопчик (фото)

Дитина послизнулась і впала в річку: на Буковині загинув 12-річний хлопчик (фото)
Оновлено 10:36 Сьогодні Телеграф Фото: ДСНС

В Івано-Франківській області дістали з річки тіло 12-річного хлопчика, який послизнувся і впав у воду.

Як повідомляють в ДСНС, 12 червня близько 20:50 рятувальники отримали повідомлення, що в селі Тюдів Косівського району, перебуваючи на відпочинку, впав в річку Черемош хлопчик.

В Івано-Франківській області загинув 12-річний хлопчик

За словами очевидців, біля гірської річки відпочивали троє дітей, один з яких послизнувся на каменях і впав у воду, після чого дитину понесло вниз за течією.

Служба ГСЧС відразу почала пошуки хлопчика. Були задіяні чотири робочих групи. Рятувальники прочісували місцевість, берегову лінію тв русло річки Черемош. З настанням ночі встановили засоби освітлення.

В Івано-Франківській області загинув 12-річний хлопчик

В Івано-Франківській області загинув 12-річний хлопчик

В Івано-Франківській області загинув 12-річний хлопчик

Слід зазначити, що рівень води в річці в середньому 1 метр, місцями до 2 метрів, швидка течія.

Пошуки тривали всю ніч, виявити тіло вдалося лише на ранок. О 07:30 місцеві знайшли його біля правого берега річки в селі Тюдів. Хлопчика віднесло на відстань орієнтовно 2 кілометри від місця події.

Рятувальники підняли тіло дитини і передали працівникам поліції.

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Нагадаємо, в Дніпропетровській області в Покрові поліція затримала 33-річного місцевого жителя, підозрюваного у вбивстві 8-річного хлопчика Ібрагіма Огли.

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Тетяна Гулевата
Автор: Тетяна Гулевата Більд-редактор, веб-дизайнер
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ДСНС, Дитина, Черемош, Івано-Франкивська область.
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