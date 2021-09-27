Россиянка сняла на видео момент смерти своего мужа, который прыгнул со скалы (видео 18+)

Экстремал неоднократно прыгал со скал.

В Испании в курортном городе Торревьеха мужчина прыгнул со скалы, чтобы спасти подругу. Им обоим не удалось выжить, а момент прыжка попал на видео, которое снимала жена спасителя.

Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщает Telegram-канал "Mash".

Погибшим оказался россиянин Данила Гагарин, который работал фитнес-тренером и увлекался прыжками со скал. Он неоднократно ходил на берег в Коста-Бланки, а его жена снимала все на видео.

На этот раз они пошли не сами, а с подругой из Финляндии, которая также захотела прыгнуть со скалы. Она прыгнула в море, однако не могла самостоятельно выбраться, ведь был шторм и волны начали ее относить. Тогда россиянин прыгнул вслед за подругой, но не смог ее спасти и сам погиб. В момент прыжка его жена, как всегда, все снимала на видео.

Погибших экстремалов удалось найти только через несколько дней.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 14 сентября в Испании 26-летняя украинка хотела сделать селфи на смотровой площадке, однако не удержалась и упала со скалы, в результате чего погибла.