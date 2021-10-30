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У Казахстані школяр наклав на себе руки після візиту до психолога: діти "помстилися" незвичайним чином (фото)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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І дівчатка, і хлопчики одягли спідниці на знак протесту проти сексизму в школі
І дівчатка, і хлопчики одягли спідниці на знак протесту проти сексизму в школі

Підліток прийшов на бал у спідниці, проте опинився у шкільного психолога та звів рахунки з життям. Його друзі цього так не залишили

Підлітки з Алмати (Казахстан) влаштували незвичайний протест після смерті 8-класника, який наклав на себе руки після візиту до шкільного психолога. Сергій прийшов на шкільний бал за мотивами книг про Гаррі Поттера у спідниці, але туди його не пустили і відправили до фахівця. В результаті підліток викинувся з 11 поверху.

Про це пише місцеве видання "Vласть".

В Алмати всі діти прийшли до школи у спідницях, протестуючи проти сексизму
В Алмати всі діти прийшли до школи у спідницях, протестуючи проти сексизму

На знак сексизму в Назарбаївській інтелектуальній школі та після смерті друга 29 жовтня учні прийшли на заняття у спідницях: як дівчатка, так і хлопчики. Вони впевнені, що на Сергія чинили тиск психолог та адміністрація школи, через що той звів рахунки із життям.

Сергій викинувся з вікна після того, як поговорив із психологом
Сергій викинувся з вікна після того, як поговорив із психологом

Зазначимо, що після трагедії у поліції порушили справу за фактом доведення до самогубства. Втім, у самій школі заперечують те, що Сергій прийшов на тематичний бал у спідниці, був у психолога і закликають решту дітей припинити бойкот.

Нагадаємо, нещодавно 34-річна москвичка випала із вікна 19 поверху. В останній політ вона також забрала своїх маленьких дітей, одному з яких не було і року.

Теги:
#Школа #Самогубство #Суїцид #Психолог #Бойкот
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