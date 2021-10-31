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У російській Туві посеред вулиці вбили двох дітей: подробиці

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Вбивця напав на сестер, які гуляли Новина оновлена 31 жовтня 2021, 09:28
Вбивця напав на сестер, які гуляли

Обоє дівчат отримали численні травми, які й призвели до смерті

У російській республіці Тува сталося жорстоке вбивство двох неповнолітніх дівчаток. Одна із них померла на місці злочину.

Більше подробиць розкривають росЗМІ.

Трагедія сталася на одній із вулиць Кизила, столиці Туви. Два дитячі тіла були знайдені посеред вулиці поруч із багатоповерховими будинками.

Місце злочину
Місце злочину

Медики, які приїхали на виклик, констатували настання смерті у молодшої дівчинки — пізніше виявилося, що їй було лише 9 років. Її старша 14-річна сестра від отриманих травм померла в лікарні, хоч лікарі боролися за її життя.

Повідомляється, що обидві дівчинки отримали значні каліцтва.

Місцеві поліцейські встигли оперативно спрацювати та вийшли на підозрюваного. Ним став 23-річний мешканець Тес-Хемського району. Відомо, що він уже був раніше засуджений. Зараз йому збираються пред’явити підозру у вбивстві малолітніх. Слідчі дії продовжуються.

Зазначимо, що республіка Тува (у деяких джерелах Тива) вважається у РФ одним із найкримінальніших регіонів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Казахстані після знущань шкільного психолога звів рахунки із життям восьмикласник. Як за друга "помстилися" інші учні школи, читайте у нашому матеріалі.

Теги:
#Діти #Росія #Вбивство #Тува
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