Вперше в історії уряд Швеції очолила жінка

Шведський парламент обрав нового прем’єр-міністра країни.

У Швеції лідерку Соціал-демократичної партії Магдалену Андерсон обрали новим прем’єр-міністром країни.

Про це повідомляє місцеве видання The Local.

Андерссон підтримали 174 депутати риксдагу (парламенту), рівно стільки ж, скільки проголосували проти.

Але оскільки у шведській системі кандидат у прем’єр-міністри не потребує підтримки більшості в парламенті, поки більшість не голосує проти нього, кандидатуру Андерссон було затверджено.

Таким чином, в історії Швеції вона стала першою жінкою-прем’єром. Проте офіційно Андерссон вступить на посаду лише після зустрічі з королем Карлом XVI Густавом, яка відбудеться цієї п’ятниці.

Раніше вона окреслила майбутні політичні пріоритети, серед яких повернення демократичного контролю над навчальними закладами та системою охорони здоров’я, відмова від приватизації соціального сектору та лідерство Швеції у боротьбі зі зміною клімату.

Зазначається, що до цього серед скандинавських країн лише у Швеції не було жінки на посаді глави уряду. У Данії, Норвегії, Фінляндії та Ісландії жінки вже обіймали посади прем’єр-міністрів.

Раніше відбулася справді історична подія — споконвічно чоловіче братство високих посад у Ватикані нарешті поповнила жінка.