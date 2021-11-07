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Вперше в історії: жінка зайняла високу посаду у Ватикані

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Папа Франциск особисто привітав сестру Рафаеллу Петріні
Папа Франциск особисто привітав сестру Рафаеллу Петріні

53-річна римлянка вже давно служить Церкві

У Ватикані відбулася справді історична подія — споконвічно чоловіче братство високих посад у Ватикані нарешті поповнила жінка.

За інформацією Vatican News, новим генсекретарем губернаторства Ватикан стала Рафаелла Петріні.

53-річна черниця входить до Спілки францисканських сестер Євхаристії. Петріні не перший рік не просто служить богу, а й виконує важливі доручення для церкви.

Так, наприклад, 2005 року вона увійшла до адміністрації Конгрегації євангелізації народів. Також вона здобула вищу освіту в Папському університеті університету Святого Хоми Аквінського. Додамо, що зараз вона є викладачем у цій установі, маючи професорський ступінь.

Рафаелла Петріні є уродженкою Риму, столиці Італії.

Її призначення на таку високу посаду у Ватикані є справжнім проривом для жіночого суспільства, адже довгі роки це було доступне лише чоловікам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що Папа Римський Франциск може прибути з офіційним візитом до України вже наступного року. Всі подробиці шукайте у нашому матеріалі.

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#Ватикан #Папа Римський
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