Папа Римський має намір відвідати Україну

Точна дата поки не називається.

Папа Римський Франциск може відвідати Україну у 2022 році.

Про це в інтерв’ю KAI розповів архієпископ римо-католицької церкви у Львові Мечислав Мокшицький.

"Я дізнався, що Святіший Отець планує такий візит в наступному році", — сказав він, відповідаючи на питання про те, чи планує Франциск поїздку в Україну.

При цьому він не вказав, коли саме відбудеться візит глави Ватикану і які міста він має намір відвідати.

Як відомо, єдиний візит Папи Римського в Україну відбувся 23-27 липня 2001 року. Тоді понтифік Іван Павло II відвідав Київ і Львів, а також провів зустріч з тодішнім президентом Леонідом Кучмою.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський раніше називав Ватикан "ідеальним місцем" для зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним.