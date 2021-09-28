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Папа Римський має намір відвідати Україну

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Папа Римський Новина оновлена 28 вересня 2021, 17:19
Папа Римський

Точна дата поки не називається.

Папа Римський Франциск може відвідати Україну у 2022 році.

Про це в інтерв’ю KAI розповів архієпископ римо-католицької церкви у Львові Мечислав Мокшицький.

"Я дізнався, що Святіший Отець планує такий візит в наступному році", — сказав він, відповідаючи на питання про те, чи планує Франциск поїздку в Україну.

При цьому він не вказав, коли саме відбудеться візит глави Ватикану і які міста він має намір відвідати.

Як відомо, єдиний візит Папи Римського в Україну відбувся 23-27 липня 2001 року. Тоді понтифік Іван Павло II відвідав Київ і Львів, а також провів зустріч з тодішнім президентом Леонідом Кучмою.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський раніше називав Ватикан "ідеальним місцем" для зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним.

Теги:
#Україна #Ватикан #Папа Римський #Франциск
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