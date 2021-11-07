Впервые в истории: женщина заняла высокий пост в Ватикане

53-летняя римлянка уже давно служит Церкви

В Ватикане состоялось поистине историческое событие — исконно мужское братство высоких должностей в Ватикане наконец-то пополнила женщина.

По информации Vatican News, новым генсекретарем губернаторства Ватикан стала Рафаэлла Петрини.

53-летняя монахиня входит в Союз францисканских сестер Евхаристии. Петрини уже не первый год не просто служит богу, но и выполняет важные поручения для церкви.

Так, к примеру, в 2005 году она вошла в администрацию Конгрегации евангелизации народов. Также она получила высшее образование в Папском университете университете Святого Фомы Аквинского. Добавим, что сейчас она является преподавателем в этом учреждении, имея профессорскую степень.

К слову, Рафаэлла Петрини является уроженкой Рима, столицы Италии.

Её назначение на столь высокий пост в Ватикане является настоящим прорывом для женского общества, ведь долгие года это было доступно лишь мужчинам.

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