Німеччина пом’якшує умови в’їзду для українців: що потрібне для перетину кордону

ФРН скасовує для українців спеціальні правила в’їзду до країни.

Німеччина збирається 9 січня виключити Україну зі списку країн із підвищеним ризиком небезпеки щодо поширення коронавірусу.

Про це повідомляє DW, посилаючись на інформацію Інституту імені Роберта Коха.

Вихід України зі списку "небезпечних країн" означає те, що для в’їзду в ФРН більше не доведеться дотримуватися спеціальних правил, до яких належать заборона на в’їзд без поважної причини та необхідність реєструватися на спеціальному сайті для тих, хто прибуває до Німеччини.

Крім того, скасовується правило, згідно з яким люди, які не пройшли повний курс вакцинації, були змушені відбувати десятиденний карантин після прибуття.

Таким чином, українці, які запланували подорож до Німеччини, повинні мати при собі довідку про проходження повного курсу вакцинації, свідоцтво про нещодавнє одужання від COVID-19 або негативний тест. Ці вимоги не поширюються на дітей віком до 6 років.

Як повідомлялося раніше, в Україні нещодавно дозволили всім охочим отримати третю чи бустерну дозу вакцини від коронавірусу. Крім того, у МОЗ обіцяють, що після цього вони отримають новий COVID-сертифікат у додатку "Дія".