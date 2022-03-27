Рус

Остання країна Європи, яка мала залізничне сполучення з росією, заблокувала його: Фінляндія зупинила перевезення

Автор
Артем Калінін Артем Калінін
Дата публікації
Читать на русском
Автор
130
Остання країна Європи, яка мала залізничне сполучення з росією, заблокувала його: Фінляндія зупинила перевезення Новина оновлена 27 березня 2022, 17:08

Фінляндія призупиняє також вантажні залізничні перевезення з рф

З 28 березня Фінляндія скасовує залізничне пасажирське сполучення з російською федерацією. Це означає, що тепер росія не має залізничного сполучення з жодною з країн ЄС.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Сьогодні, 27 березня, відбудуться останні рейси поїздів Allegro між Санкт-Петербургом і Гельсінкі, які забезпечував фінський оператор поїздів VR. Ми продовжували експлуатувати Allegro відповідно до інструкцій влади, щоб забезпечити доступ до Фінляндії для фінів. Протягом цих тижнів люди, які хотіли виїхати з Росії, встигли покинути країну", – цитує Укрзалізниця старшого віцепрезидента з обслуговування пасажирів VR Топі Сімола.

В повідомленні відомства йдеться і про те, що Фінляндія призупиняє також вантажні залізничні перевезення з рф.

Раніше з країною-окупантом припинили співробітництво світові виробники рухомого складу Siemens та Alstom. А компанія Stadler призупинила діяльність і в росії, і в білорусі. Також російську та білоруську залізниці вже виключили з Міжнародного союзу залізниць (UIC).

Укрзалізниця закликає продовжити залізничну блокаду росії і ухвалити рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм та Польщею, який проходить через росію та білорусь. Крім того, Укрзалізниця звернулась з листом до членів Організації співробітництва залізниць щодо припинення сполучення з росією та виключення її з міжнародних організацій із позбавленням права приймати будь-які рішення.

У відомстві зазначають, що всі залізниці, які є членами Співтовариства європейських залізниць та інфраструктури (CER) нині активно допомагають Україні із доставкою гуманітарної допомоги. "Усі члени та партнери CER зобов’язуються дотримуватися всіх санкцій, застосованих проти російської федерації та республіки білорусь", – наголошують в Укрзалізниці.

Теги:
#Гуманітарна допомога #Укрзалізниця #Російська агресія #Санкції
Давид Арахамія
Україна
Новий раунд переговорів України та росії пройде в Туреччині — названі дати
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Давид Арахамія
Новий раунд переговорів України та росії пройде в Туреччині — названі дати
Дата публікації
Категорія
Чорнобиль
У зоні ЧАЕС горять 10 тис. гектарів лісу: Україна б’є на сполох
Дата публікації
Категорія
Еммануел Макрон
Макрон дорікнув Байдену за жорстке слово на адресу путіна
Дата публікації
Категорія
Наближений до Кадирова Геремєєв називається можливим убивцею Нємцова
Кадиров "спалив" під Маріуполем свого улюбленця, підозрюваного у вбивстві Нємцова: що відомо про Руслана Геремєєва
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 27 березня
Війна — день 32: Україна повертає свої території, а росія перекинула до Мелітополя свої війська з Грузії