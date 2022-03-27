Остання країна Європи, яка мала залізничне сполучення з росією, заблокувала його: Фінляндія зупинила перевезення

Фінляндія призупиняє також вантажні залізничні перевезення з рф

З 28 березня Фінляндія скасовує залізничне пасажирське сполучення з російською федерацією. Це означає, що тепер росія не має залізничного сполучення з жодною з країн ЄС.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Сьогодні, 27 березня, відбудуться останні рейси поїздів Allegro між Санкт-Петербургом і Гельсінкі, які забезпечував фінський оператор поїздів VR. Ми продовжували експлуатувати Allegro відповідно до інструкцій влади, щоб забезпечити доступ до Фінляндії для фінів. Протягом цих тижнів люди, які хотіли виїхати з Росії, встигли покинути країну", – цитує Укрзалізниця старшого віцепрезидента з обслуговування пасажирів VR Топі Сімола.

В повідомленні відомства йдеться і про те, що Фінляндія призупиняє також вантажні залізничні перевезення з рф.

Раніше з країною-окупантом припинили співробітництво світові виробники рухомого складу Siemens та Alstom. А компанія Stadler призупинила діяльність і в росії, і в білорусі. Також російську та білоруську залізниці вже виключили з Міжнародного союзу залізниць (UIC).

Укрзалізниця закликає продовжити залізничну блокаду росії і ухвалити рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм та Польщею, який проходить через росію та білорусь. Крім того, Укрзалізниця звернулась з листом до членів Організації співробітництва залізниць щодо припинення сполучення з росією та виключення її з міжнародних організацій із позбавленням права приймати будь-які рішення.

У відомстві зазначають, що всі залізниці, які є членами Співтовариства європейських залізниць та інфраструктури (CER) нині активно допомагають Україні із доставкою гуманітарної допомоги. "Усі члени та партнери CER зобов’язуються дотримуватися всіх санкцій, застосованих проти російської федерації та республіки білорусь", – наголошують в Укрзалізниці.