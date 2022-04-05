Міністра оборони Німеччини просять надати Україні танки та інше озброєння

"Потрібно діяти, адже ми бачимо, що росіяни ні перед чим не зупиняються"

Депутат Європарламенту від Німеччини Міхаель Галер звернувся з листом до міністра оборони Німеччини Крістін Ламбрехт із проханням відправити до України німецькі танки "Магда", замінивши їх на нові зразки від виробників німецького ВПК. Крім того, член Європарламенту пропонує розглянути можливість постачання Україні систем ППО "С-400" та систем протиракетної оборони.

Про це Міхаель Галер заявив у коментарі Guildhall.

"Я надіслав листа міністру оборони Німеччини, запропонувавши передати німецькі танки "Магда" в тій кількості, в якій наш оборонний потенціал і промисловість дозволяють, можливо, 50, побачимо. Важливий аспект, щоб ми могли отримати заміну від нашого ВПК після передачі Україні, зараз це питання вирішується, віддати "Магди" і отримати нові від наших виробників", — підкреслив депутат Європарламенту.

"Крім того, все, що потрібно Україні сьогодні, про що нас просять і що у нас є, ми маємо це поставити. Я хотів би, щоб ми розглянули питання постачання "С-400", ППО, ПРО та інших типів озброєння, які потрібні Україні. Я сподіваюся, що триста мільйонів військової допомоги від США невдовзі надійдуть Україні. Потрібно діяти, адже ми бачимо, що росіяни ні перед чим не зупиняються, — підсумував Міхаель Галер.

Раніше бригадний генерал армії США Блейн Холт заявив, що замість створення безпольотної зони в класичному варіанті США повинні розглянути питання надання Україні сучасної зброї для протидії авіа- та ракетним ударам, а також атакам з моря.

Раніше Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про домовленість щодо "конкретних кроків", які мають зменшити кількість російських ракет, що потрапляють до об'єктів в Україні, після переговорів з американською делегацією у Варшаві.

30 березня група сенаторів США обох партій закликали прискорити постачання летального та нелетального озброєння Україні.