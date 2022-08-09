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У Сенаті Франції закликають негайно запровадити спеціальну місію безпеки ООН на ЗАЕС

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Гійом Гонтар Новина оновлена 09 серпня 2022, 16:30
Гійом Гонтар

Армія Росії використовує атомну електростанцію як зброю для ведення війни

Росія використовує Запорізьку атомну електростанцію як зброю для ведення війни. Необхідно негайно направити на ЗАЕС спеціальну місію ООН з безпеки для врегулювання ситуації.

Про це у коментарі Guildhall заявив французький сенатор, член комітету Сенату Франції з оборони Гійом Гонтар.

"Ситуація у Запоріжжі дуже тривожна. Під час останнього засідання комітету зі зв'язків у Матіньйоні (резиденція прем'єр-міністра французького уряду – ред.) я повідомив про брак інформації про ситуацію та про значний ризик аварії", — заявив французький політик.

"Армія Росії, схоже, використовує атомну електростанцію як зброю для ведення війни. Необхідно негайно направити спеціальну місію ООН з безпеки, щоб убезпечити район та провести технічне обслуговування станції", — підсумував Гійом Гонтар.

Нагадаємо, 5 серпня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС. Було зафіксовано потрапляння у високовольтну лінію зв'язку, а на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Три удари зафіксували на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. ЗС РФ серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус.

6 серпня у Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що російські окупанти замінували Запорізьку атомну електростанцію.

8 серпня представники окупантів в офіційній заяві заявили, що готові підірвати заміновану ЗАЕС, про що повідомляло українське держпідприємство "Енергоатом" в офіційній заяві.

В Офісі Президента України закликали ООН та МАГАТЕ направити спеціальні місії на ЗАЕС для врегулювання ситуації.

Теги:
#Франція #ООН #Запорізька АЕС