У Сенаті Франції закликають негайно запровадити спеціальну місію безпеки ООН на ЗАЕС
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Армія Росії використовує атомну електростанцію як зброю для ведення війни
Росія використовує Запорізьку атомну електростанцію як зброю для ведення війни. Необхідно негайно направити на ЗАЕС спеціальну місію ООН з безпеки для врегулювання ситуації.
Про це у коментарі Guildhall заявив французький сенатор, член комітету Сенату Франції з оборони Гійом Гонтар.
"Ситуація у Запоріжжі дуже тривожна. Під час останнього засідання комітету зі зв'язків у Матіньйоні (резиденція прем'єр-міністра французького уряду – ред.) я повідомив про брак інформації про ситуацію та про значний ризик аварії", — заявив французький політик.
"Армія Росії, схоже, використовує атомну електростанцію як зброю для ведення війни. Необхідно негайно направити спеціальну місію ООН з безпеки, щоб убезпечити район та провести технічне обслуговування станції", — підсумував Гійом Гонтар.
Нагадаємо, 5 серпня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС. Було зафіксовано потрапляння у високовольтну лінію зв'язку, а на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.
Три удари зафіксували на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. ЗС РФ серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус.
6 серпня у Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що російські окупанти замінували Запорізьку атомну електростанцію.
8 серпня представники окупантів в офіційній заяві заявили, що готові підірвати заміновану ЗАЕС, про що повідомляло українське держпідприємство "Енергоатом" в офіційній заяві.
В Офісі Президента України закликали ООН та МАГАТЕ направити спеціальні місії на ЗАЕС для врегулювання ситуації.