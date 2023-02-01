"Роблю це із задоволенням": голова правлячої партії Польщі зробив велику пожертву на ЗСУ

Польські чиновники вирішили незвичайним способом вирішити тривалу судову суперечку

Голова керівної партії Польщі "Право і Справедливість" Ярослав Качинський пожертвував 50 тисяч злотих (близько 420 тисяч гривень) на потреби ЗСУ для того, щоб завершити тривалу судову суперечку з колишнім главою МЗС країни Радославом Сікорським.

Інформацію про це оприлюднив його адвокат Криштоф Соболевський у соцмережі Twitter, який також оприлюднив скріншот платіжки.

Качинський зазначив, що Україна бореться не лише за свою свободу та незалежність, а й за безпеку Польщі, а тому такий крок його країна підтримуватиме.

"Оскільки платіж на фонд підтримки Збройних Сил України закриває мою суперечку з Радославом Сікорським, я роблю це із задоволенням", — йдеться у його заяві.

Своєю чергою Сікорський зазначив, що ЗСУ стоять на захисті всієї Європи і погодився закрити суперечку з Качинським.

Суперечка двох чиновників триває з 2016 року, коли Качинський під час одного з інтерв’ю оцінив причини Смоленської катастрофи 2010 року, в якій загинуло все тодішнє керівництво Польщі, та назвав Сікорського "дипломатичним зрадником".

Після багаторічного судового розгляду суд ухвалив зобов’язати Качинського сплатити 708 тисяч злотих (близько 6 млн грн) на публікацію вибачень у ЗМІ. Голова правлячої партії Польщі тоді повідомив, що таких грошей він не має.

Своєю чергою, Сікорський пообіцяв відмовитися від претензій, якщо той пожертвує 50 тисяч злотих на ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний напередодні отримав у спадок 1 мільйон доларів, але вирішив передати всі гроші на потреби армії.