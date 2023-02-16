Нідерланди не передаватимуть Leopard 2 Україні: у чому причина

Амстердам допоможе Україні в інший спосіб

Влада Нідерландів повідомила, що не відмовлялася від ідеї про постачання танків Україні, але для цього необхідне рішення Німеччини, оскільки "Леопарди 2", які є на озброєнні її країни, входять до складу двонаціонального батальйону.

Як повідомляє The Guardian, представник уряду країни Саша Лувхофф заявила, що той факт, що Нідерланди не мають власних танків, не дозволяє передати їх Україні.

"Якби Німеччина вирішила відправити танки з нашого двонаціонального батальйону, ми не заперечували б проти цього. Ми також не заперечуватимемо, якщо вони вирішать відправити їх пізніше", — сказала вона.

Водночас вона додала, що Берлін вирішив натомість виділити для ЗСУ танки з іншого батальйону.

Однак, як повідомляє De Telegraaf, міністр оборони країни Кайса Оллонгрен зазначила, що Амстердам погодився передати 20 тисяч снарядів до "Леопардів 2", а також допоможе з запчастинами для цих танків і навчанням бійців ЗСУ.

Нагадаємо, вранці 15 лютого в західних ЗМІ з’явилася інформація, що Нідерланди та Данія не постачатимуть другі "Леопарди" на потреби ЗСУ, проте натомість вони профінансують відновлення сотні "Леопардів 1".

Варто зазначити, що Нідерланди, до того ж працюють разом з Польщею, Чехією та США над передачею Україні танків Т-72.

Як повідомлялося раніше, у Польщі повідомили, що перші поставки "Леопардів" в Україну відбудуться вже в середині березня.