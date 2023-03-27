Необхідно стрімко наростити роботу ВПК Німеччини для допомоги Україні у війні на виснаження - депутат Бундестагу

Нарощування можливостей німецького ВПК, це не лише допомога Україні, а й питання національної безпеки ФРН, переконаний депутат Бундестагу Уінклер.

В умовах довгострокового конфлікту уряд Німеччини повинен діяти рішуче в питанні нарощування продуктивності німецького ВПК для надання необхідної безперервної військової допомоги Україні.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Бундестагу від політичної сили ХДС/ХСС, член комітету Бундестагу з питань Європейського Союзу Тобіас Уінклер.

"Коли почалася війна повільність нашого уряду не була релевантна ні тим потребам, які були в України ні необхідної швидкості їх вирішення, і була викликана необхідністю переконати людей, які побоювалися реакції Росії, у необхідності надання такої допомоги. Причиною (повільної роботи з надання допомоги Україні – ред.) також була активна робота РФ з дезінформації німецької громадськості про ядерну загрозу і так далі. Але в цілому, це брак лідерства, якби канцлер сам був упевнений у необхідності таких дій щодо України і діяв рішуче, люди пішли б за лідером і він би отримав необхідну суспільну підтримку", — заявив політик.

"Така ж ситуація сьогодні, коли ми говоримо про потребу рішучої трансформацію стратегії військової допомоги Німеччини Україні на довгострокову, в умовах поточного характеру війни. Сьогодні ця рішучість потрібна у питанні збільшення виробничих потужностей військової індустрії, розширенні її можливостей. Представникам індустрії потрібно отримати контракти та зобов'язання. І тут я вважаю, що ми втратили дуже багато часу, при правильному підході така політика і все необхідне у німецького ВПК могло бути в березні минулого року, натомість ми не готові навіть зараз, не маємо достатньої продуктивності для надання військової допомоги Україні безперервно, умовах війни на виснаження. Як приклад, візьмемо ключове питання — боєприпаси. Наявних потужностей недостатньо, це серйозний виклик, який необхідно вирішувати", — зазначив він.

"Більше того, це питання не буде закрите із завершенням війни. Коли закінчиться війна — нам буде потрібно ще більше озброєнь, потрібне посилення наших Збройних Сил. Тому, нарощування можливостей ВПК сьогодні, це не тільки про допомогу Україні, це також про нашу національну безпеку". ", — підсумував Тобіас Вінклер.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач Збройних Сил Литви генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис заявив про те, що Росія перейшла до тотальної війни в умовах якої ключове значення має логістика та матеріально-технічне забезпечення. На даному етапі Росія має достатньо ресурсів для ведення бойових дій, НАТО має забезпечити Україну в умовах війни такого характеру.