Необходимо стремительно нарастить производительности ВПК Германии для помощи Украине в войне на истощение - депутат Бундестага

Наращивание возможностей немецкого ВПК, это не только помощь Украине, но и вопрос национальной безопасности ФРГ, убежден депутат Бундестага Уинклер

В условиях долгосрочного конфликта, правительство Германии должно действовать решительно в вопросе наращивания производительности немецкого ВПК для оказания необходимой непрерывной военной помощи Украине.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Бундестага от политической силы ХДС/ХСС, член комитета Бундестага по вопросам Европейского Союза Тобиас Уинклер.

"Когда началась война медлительность нашего правительства не была релевантна тем нуждам, которые были у Украины и необходимой быстроте их решения, и была вызвана необходимостью убедить людей, которые опасались реакции России, в необходимости оказания такой помощи. Ее причиной также была активная работа РФ по дезинформации немецкой общественности о ядерной угрозе и так далее. Но в целом, это нехватка лидерства, если бы канцлер сам был уверен в необходимости таких действий по помощи Украине и действовал решительно, люди бы пошли за лидером и он бы заполучил необходимую общественную поддержку", — заявил политик.

"Такая же ситуация сегодня, когда мы говорим о решительной трансформации стратегии военной помощи Германии Украине на долгосрочную, в условиях текущего характера войны. Сегодня эта решительность нужна в вопросе увеличения производительности военной индустрии, в расширении ее возможностей. Представителям индустрии нужно получить контракты и обязательства. И тут я считаю, что мы потеряли очень много времени. При правильном подходе такая политика и все необходимое у немецкого ВПК могло быть в марте прошлого года. Вместо этого, мы не готовы даже сейчас, не имеем достаточной производительности для оказания военной помощи Украине непрерывно в условиях войны на истощение. Как пример, возьмем ключевой вопрос — боеприпасы. Имеющихся мощностей недостаточно, это серьезный вызов, который необходимо решать", — отметил он.

"Более того, этот вопрос не будет закрыт с завершением войны. Когда закончится война — нам будет нужно еще больше вооружений, нужно усиление наших Вооруженных Сил. Потому, наращивание возможностей ВПК сегодня, это не только о помощи Украине, это также о нашей национальной безопасности", — подытожил Тобиас Уинклер.

Напомним, ранее Главнокомандующий Вооруженными Силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис выступил с заявлением о том, что Россия перешла к тотальной войне в условиях которой ключевое значение имеет логистика и материально-техническое обеспечение. На данном этапе у России достаточно ресурсов для ведения боевых действий, НАТО должно обеспечить Украину в условиях войны такого характера.