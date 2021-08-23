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У Росії колишнього нардепа України засудили до дев’яти років колонії суворого режиму

Автор
Г. Лубенець
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У Росії колишнього нардепа України засудили до дев’яти років колонії суворого режиму Новина оновлена 23 серпня 2021, 21:11
Павло Климець

Терміни отримали і інші фігуранти справи.

Українського бізнесмена і колишнього нардепа Павла Климця, якого в Росії звинувачують у замаху на дачу хабара в особливо великому розмірі, засудили в Москві до 9 років колонії суворого режиму.

Про це повідомляє російський " Інтерфакс ".

Крім нього по вісім і п’ять років колонії отримали інші фігуранти справи — Юлія Самойлова та Андрій Грохольський.

За інформацією слідства, Климець, будучи бенефіціаром коньячного заводу "Бахчисарай" в окупованому Криму, зіткнувся з проблемами з боку місцевих "судів", що наклали "арешт" на завод.

Тоді Грохольський пообіцяв за 20 мільйонів рублів (7,2 млн гривень) вирішити проблеми Климця, але отримавши гроші через помічницю бізнесмена просто привласнив їх собі.

В кінці квітня 2019 року його затримали в Москві.

Климець був народним депутатом Верховної Ради в 2006-2012 роках. Йому належить група компаній "Олімп", яка входить в топ-5 найбільших виробників міцного алкоголю в Україні.

У 2019 його статки оцінювалися в 34 мільйони доларів.

Як повідомлялося раніше, в Києві місцевий житель спробував вигідно обміняти долари на гривні, але замість того отримав сувенірні фантики.

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