Залишив на стіні напис кров’ю: у Москві наклав на себе руки відомий екстрасенс

Поруч з тілом на стіні було виявлено зроблена кров’ю напис: "Я все одно буду жити".

Популярного в Росії екстрасенса і учасника телешоу Дардо Кусто знайшли мертвим. За попередньою інформацією, чоловік наклав на себе руки.

Про це повідомляє "Газета.ру".

Тіло екстрасенса в московському хостелі виявив племінник Кусто, після того як адміністратор забила тривогу. Коли вони увійшли кімнату, то побачили перед собою дуже неприємну картину. За словами племінника, на стіні був залишений кривавий напис: "Я все одно буду жити".

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Після огляду тіла правоохоронці припустили, що екстрасенс міг накласти на себе руки. Однак, за словами племінника, за день до того, що сталося, Кусто був життєрадісним і будував плани на майбутнє.

Дардо Кусто було 44 роки. Він називав себе потомственим шаманом, але за освітою був психотерапевтом. Брав участь в російських телешоу "Пусть говорят", "СуперИнтуиция" та ін.