Приехал в командировку: в курортном поселке на Херсонщине нашли застреленным полицейского

В среду, 30 июня, в Херсонской области застрелился полицейский.

Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы ГУ НП в Херсонской области Виталий Байдаров.

По его словам 39-летний коп застрелился в курортном селе Стрелковое на Арабатской стрелке. Полицейский пустил себе пулю из табельного оружия, которая оказалась смертельной, в комнате пансионата.

"Он находился в служебной командировке. Жил на территории пансионата. Выстрел услышали работники пансионата", - уточнил Байдаров.

Что стало причиной суицида, пока не известно. На данный момент полиция проводит расследование.

Как сообщал "Телеграф", перед этим исчезновением в Одессе и области покончили с собой два пограничника. Так, 28 мая, застрелился пограничник в Отделе пограничной службы "Тарутино" Государственной пограничной службы Украины.

Также 24 мая на территории Одесской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы в служебном кабинете застрелился 40-летний майор.