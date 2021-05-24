Чтобы спасти, пытались перебинтовать голову: в Одессе застрелился 40-летний пограничник

В понедельник, 24 мая, на территории Одесской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы, на улице Инглези, покончил с собой 40-летний майор, находившийся на дежурстве.

Об этом сообщает "Думская".

Военный застрелился в служебном кабинете из табельного оружия. Записки он не оставил. По предварительным данным, причиной суицида стали семейные проблемы.

Погибший военный не относился к летному составу и отвечал за тыловое обеспечение.

В Telegram-канале "Х**вая Одесса", пишут, что погибшего звали Максим Ш. и публикуют фото с места ЧП. На данный момент устанавливаются все обстоятельства. Надзор за расследованием обстоятельств самоубийства ведет военная прокуратура.

В комментариях пишут, что военного пытались спасти - но безрезультатно.

Как сообщал "Телеграф", один из военнослужащих контрактной службы, прибывший месяц назад на учебу в 169 Учебный центр "Десна" (Черниговская обл.), совершил утром в пятницу, 2 апреля, самоубийство, выстрелив в голову из автомата АК-74.