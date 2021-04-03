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Пулю заготавливал заранее: в "Десне" из автомата застрелился молодой солдат

Пулю заготавливал заранее: в "Десне" из автомата застрелился молодой солдат
17:46 Сегодня Телеграф

Один из военнослужащих контрактной службы, прибывший месяц назад на учебу в 169 Учебный центр "Десна" (Черниговская обл.), совершил утром в пятницу, 2 апреля, самоубийство, выстрелив в голову из автомата АК-74.

Об этом сообщается в субботу, 3 апреля, на странице Учебного центра "Десна" им. князя Ярослава Мудрого в соцсети Facebook.

"Военнослужащий 1996 года рождения в подразделении характеризовался как тихий, спокойный одиночка, не конфликтный", - отмечают в пресс-службе Центра.

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Также в Центре отмечают, что пуля для рокового выстрела была у него с собой: "Предварительная проверка боеприпасов и гильзы с места событий показала, что патроны этой серии на занятиях не выдавались".

Причина самоубийства также не известна. Сейчас работает следственная группа Козелецкого райотдела Национальной полиции Украины в Черниговской области.

В комментариях к сообщению многие выразили соболезнования родным и близким застрелившегося бойца и призывали не кончать свою жизнь самоубийством.

комменты_самойбийство

Вместе с тем, одна из пользовательниц соцсети предположила, что до самоубийства бойца довела "дедовщина" в армии, однако на вопрос пресс-службы Центра уточнить, известны ли ей факты таких неуставных отношений в "Десне", девушка сказала, что это она "в общем", а так в Центре с дисциплиной все нормально. Позже этот диалог был удален.

Как сообщалось, в полиции Черкасской области проверяют странное самоубийство отца с сыном.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 852

Все по теме:

Самоубийство, ВСУ, Контрактник, Учебный центр "Десна".
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