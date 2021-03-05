Самоубийство?: на Луганщине повесился полицеский (фото)

В пятницу, 5 марта на Луганщине нашли повешенным полицейского. У мужчины были связаны руки за спиной.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Вартових Еспресо.

Согласно предоставленным данным, в Луганской области нашли повешенным молодого полицейского Марченкова Андрея из ситуационного отдела.

При погибшем была найдена предстмертная записка.

На данный момент следователи ГБР уточняют причину его смерти, но предварительно это самоубийство.

Фото покончившего с собой полицейского:

Стоит напомнить, что ранее 3 марта в Ивано-Франковской области школьницы попали в больницу из-за того, что наглотались более ста таблеток.