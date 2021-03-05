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Пятница, 05.03.2021
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Самоубийство?: на Луганщине повесился полицеский (фото)

Самоубийство?: на Луганщине повесился полицеский (фото)
Обновлено 16:01 Сегодня Телеграф Фото: telegram - vartovi_kyiv

В пятницу, 5 марта на Луганщине нашли повешенным полицейского. У мужчины были связаны руки за спиной.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Вартових Еспресо.

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Согласно предоставленным данным, в Луганской области нашли повешенным молодого полицейского Марченкова Андрея из ситуационного отдела.

При погибшем была найдена предстмертная записка.

На данный момент следователи ГБР уточняют причину его смерти, но предварительно это самоубийство.

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Фото покончившего с собой полицейского:

Стоит напомнить, что ранее 3 марта в Ивано-Франковской области школьницы попали в больницу из-за того, что наглотались более ста таблеток.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Самоубийство, Лаганск.
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