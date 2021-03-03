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"Повелись" на вызов в TikTok? На Прикарпатье школьницы наглотались таблеток

"Повелись" на вызов в TikTok? На Прикарпатье школьницы наглотались таблеток
Обновлено 16:05 Сегодня Телеграф

В Калуше Ивано-Франковской области школьницы из лицеев наглотались таблеток, выпив 115 штук  парацетамола на двоих. Их экстренно госпитализировали в городскую больницу.

Об этом сообщает "Varta1".

Как уточняется, первая пострадавшая, 11-летняя ученица лицея имени Дмитрия Бахматюка, выпила 45 таблеток парацетамола. Другая, 12-летняя школьница из лицея № 10 отравилась 70 таблетками того же препарата.

При этом, на оперативном совещании мэр города Андрей Найда, высказал подозрения, что школьницы "повелись" на вызов в ТikTok.

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Напомним, это уже пятый случай отравления таблетками среди подростков в Украине.

Так, во вторник, 16 февраля, в Боярке Киевской области две семиклассницы отравились "Дротаверином". На перемене они пошли в аптеку, купили и выпили по 40 таблеток. Одна из девочек умерла, вторая - попала в больницу.

А в среду, 17 февраля, таблеток прямо в школе наглотались две восьмиклассницы в Умани. Они выпили по 10 таблеток "Дротаверина".

В четверг, 18 февраля, в Киеве 15-летний подросток наглотался таблеток прямо у себя дома, его госпитализировали в "Охматдет". Что выпил подросток в Киеве – пока неизвестно.

Во вторник, 23 февраля, в Доброполье (Донецкая область) 15-летняя школьница наглоталась таблеток, которые взяла из аптечки матери, чтобы не идти в школу.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Калуш, Таблетки, Ивано-Франковская область, Отравления, Школьницы.
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