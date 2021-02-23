На Донетчине школьница наглоталась таблеток из аптечки матери: подробности ЧП и инструкция для первой помощи

Во вторник, 23 февраля, в Доброполье (Донецкая область) 15-летняя школьница наглоталась таблеток, которые взяла из аптечки матери, чтобы не идти в школу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Так, в полицию Доброполья поступило сообщение из педиатрического отделения местной больницы о том, что к ним бригадой "скорой помощи" доставили несовершеннолетнюю девушку с отравлением.

По словам матери девочки, та жаловалась на плохое самочувствие еще утром.

"Девочка сказала матери, что хотела пропустить уроки и выпила для этого таблетки. Лекарства она взяла в домашней аптечке. Женщина пыталась оказать дочери первую помощь, а затем вызвала "скорую", - поделились подробностями ЧП в больнице.

На данный момент девочка находится в больнице, ее состояние стабильное.

Первая помощь при отравлении лекарствами дома

Обязательно вызвать врачей "скорой помощи" *(особенно, если это касается детей, пенсионеров и беременных);

Если человек в сознании, нужно промыть желудок, дать сорбенты – активированный уголь, полисорб и т.д.

Выяснить название лекарства, вызвавшего отравление. Это необходимо для точного определения антидота и оказания врачебной помощи на догоспитальном этапе и в больнице

При отсутствии дыхания и биения сердца сделать искусственное дыхание.

Отметим, в последнее время в Украине наблюдается всплеск детских самоубийств. В некоторых из этих случаев детей все же удалось спасти. Так, 1 февраля в Шевченковском районе Киева несовершеннолетняя девушка после ссоры с парнем выпрыгнула из окна многоэтажки. На следующий день в Голосеевском районе столицы из окна высотного дома выпала девочка 2007 года рождения.

В четверг, 11 февраля, в Одессе повесился 10-летний мальчик.

16 февраля в лицее Боярки две ученицы седьмого класса приняли таблетки, в результате чего отравились. К сожалению, одну девочку не удалось спасти. Вторая школьница находится в больнице. При этом в Офисе генпрокурора заявили, что школьницы из Боярки нашли рецепт самоубийства в сети TikTok. Также в этот день в Дарницком районе Киева насмерть разбилась 13-летняя девочка, выпав с балкона на 14 этаже.

На следующий день, 17 февраля, произошел аналогичный инцидент. В Умани две восьмиклассницы наглотались спазмалитика и также попали в больницу. К счастью, обе девочки выжили. Кроме того, в среду, 17 февраля, в Киеве, в Дарницком районе, погибла 15-летняя школьница, упав с высоты 16-го этажа.

Затем 18 февраля в Киеве 15-летний мальчик наглотался таблеток и тоже попал в больницу.