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В Одесской области застрелился уже второй пограничник за неделю: подробности трагедии

В Одесской области застрелился уже второй пограничник за неделю: подробности трагедии
14:12 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

В Одесской области в Отделе пограничной службы "Тарутино" Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 28 мая, утром погиб пограничник. Предварительно, он покончил с собой, застрелившись.

Об этом "Телеграфу" сообщил информированный источник в Госпогранслужбе Украины.

"Это произошло в служебном помещении…. Это не пункт пропуска, не на границе. Это произошло непосредственно в подразделении", - сказал собеседник издания.

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По его словам, на место выехала комиссия Южного регионального управления Госапогранслужбы Украины.

"В настоящее время там (работают – ред.) следователи. Предварительно, это самоубийство", - отметил он.

Источник издания рассказал, что погибший - молодой человек, военнослужащий-контрактник, который недавно поступил на службу.

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Какие-либо подробности ЧП, включая то, из какого именно оружия застрелился пограничник, собеседник не рассказал, сославшись на тайну следствия.

Информацию о совершении самоубийства пограничника "Телеграфу" также официально подтвердили в пресс-службе  украинского погранведомства.

Это уже не первый случай суицида среди служащих Госпогранслужбы в Одесской области в последнее время. Так, 24 мая на территории Одесской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы покончил с собой 40-летний майор, находившийся на дежурстве.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Одесская область, Самоубийство, Пограничник, Застрелился, Тарутино.
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