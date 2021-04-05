Выстрелил в голову из автомата: на границе с Беларусью украинский военный совершил самоубийство

В районе Ковеля (Волынская область), находясь в пограничном патруле по охране государственной границы с Республикой Беларусь, покончил жизнь самоубийством 20-летний солдат срочной службы, житель Николаева.

Об этом сообщает в понедельник, 5 апреля, Сектор коммуникации полиции Волынской области.

По данным правоохранителей, ЧП произошло вечером в пятницу, 2 апреля. Военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата.

"Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

По факту самоубийства следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Продолжается следствие.

Каких-либо подробностей ЧП, а также возможных причин, приведших к самоубийству молодого парня, в полиции не сообщили.

Как сообщалось, в тот же день, 2 апреля, в Учебном центре "Десна" на Черниговщине совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из автомата АК-74, молодой военный-контрактник.