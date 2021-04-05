Скачать
Понедельник, 05.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Контроль спецпропусков и громкоговорители на колесах: как полицейские следят за соблюдением локдауна в Киеве (фото, видео)
Контроль спецпропусков и громкоговорители на колесах: как полицейские следят за соблюдением локдауна в Киеве (фото, видео)
На Индонезию обрушилось мощное наводнение: власти насчитали 55 жертв, но люди продолжают гибнуть (видео)
На Индонезию обрушилось мощное наводнение: власти насчитали 55 жертв, но люди продолжают гибнуть (видео)
В Чехии столкнулись два грузовых поезда, есть погибший - подробности трагедии
В Чехии столкнулись два грузовых поезда, есть погибший - подробности трагедии
В Киеве 5 апреля начался локдаун: о каких правилах следует знать жителям столицы
В Киеве 5 апреля начался локдаун: о каких правилах следует знать жителям столицы

Выстрелил в голову из автомата: на границе с Беларусью украинский военный совершил самоубийство

Выстрелил в голову из автомата: на границе с Беларусью украинский военный совершил самоубийство
11:53 Сегодня Телеграф

В районе Ковеля (Волынская область), находясь в пограничном патруле по охране государственной границы с Республикой Беларусь, покончил жизнь самоубийством 20-летний солдат срочной службы, житель Николаева.

Об этом сообщает в понедельник, 5 апреля, Сектор коммуникации полиции Волынской области.

По данным правоохранителей, ЧП произошло вечером в пятницу, 2 апреля. Военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата.

"Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

По факту самоубийства следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Продолжается следствие.

Каких-либо подробностей ЧП, а также возможных причин, приведших к самоубийству молодого парня, в полиции не сообщили.

Как сообщалось, в тот же день, 2 апреля, в Учебном центре "Десна" на Черниговщине совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из автомата АК-74, молодой военный-контрактник.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 536

Все по теме:

Граница, Самоубийство, Ковель, Военнослужащий, Застрелился, срочник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нашлась женщина-капитан из Египта, которую обвинили в блокировании Суэцкого канала (фото)
02 Стало известно, какие войска Путин перебрасывает к границе с Украиной (фото и карты)
03 Россия начинает сокращать транзит газа через Украину: названа причина
04 Мила Нитич очаровала Дана Балана исполнением его песни на "Голосі країни" (видео)
05 Дети ни в чем не виноваты: Олег Сенцов внезапно разоткровенничался о личной жизни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Без Авакова никуда? В Катар с Зеленскими отправился и глава МВД
Без Авакова никуда? В Катар с Зеленскими отправился и глава МВД
Россия начинает сокращать транзит газа через Украину: названа причина
Россия начинает сокращать транзит газа через Украину: названа причина
&quot;Русские люди должны жить в России&quot;: пропагандистка Симоньян выдала новый перл о Донбассе
"Русские люди должны жить в России": пропагандистка Симоньян выдала новый перл о Донбассе
Когда нужно ложиться в больницу при коронавирусе: доктор Комаровский рассказал о показаниях к госпитализации
Когда нужно ложиться в больницу при коронавирусе: доктор Комаровский рассказал о показаниях к госпитализации
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь