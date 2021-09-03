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У Хабаровську для першокласників вчителька станцювала танець живота — батьки обурені (відео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Кадр з виступу. Новина оновлена 02 вересня 2021, 14:09
Кадр з виступу.

Незвичайне шоу на лінійці до Дня знань подивилися в школі № 76.

У російському Хабаровську вчителька танців Юлія Марченко в одній зі шкіл міста вирішила привітати учнів з Днем знань вельми незвичайним способом — станцювавши танець живота на святковій лінійці.

Танець вона виконала під пісню групи "Наутілус Помпіліус" "Ты снимаешь вечернее платье, стоя лицом к стене". Виступ викликав неоднозначну реакцію у користувачів Інтернету і батьків учнів.

Коментар до відео
Коментар до відео
Коментар до відео
Коментар до відео

Знайшлися й ті, хто підтримав молоду вчительку танців.

Коментар про відео в Хабаровську
Коментар про відео в Хабаровську

В управлінні освіти Хабаровська відзначили, що стосовно директора школи і адмінперсоналу проводиться перевірка, а виступ назвали недоречним і неприпустимим.

За задумом танець уособлював собою птаха щастя, який не повинен опускати крила. Як зазначила сама вчителька танців Юлія Марченко, з таким номером вона раніше виступала на міських заходах і це не викликало нарікань. Вона вибачилася, за те що номер міг бути не вірно сприйнятий.

Раніше "Телеграф" писав, що проросійська ексвикладачка Національного педуніверситету імені М. П. Драгоманова Євгенія Більченко поскаржилася на те, що її не покликали працювати в Росію.

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