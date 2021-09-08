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"Плюс одна фобія в скарбничку": в Росії дівчина ледь не загинула після поїздки в ліфті (відео 18+)

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Ілюстративне фото Новина оновлена 07 вересня 2021, 14:41
Ілюстративне фото

Дівчина каже, що від удару втратила свідомість, а прокинулася вже в крові.

У місті Красногорську в російському Підмосков’ї дівчина сильно постраждала під час звичайної поїздки в ліфті.

Кадри постраждалої були оприлюднені в телеграм-каналі Mash.

Як стверджує 26-річна Юлія, якій не пощастило опинитися в кабінці в цей момент, вона підіймалася в ліфті на свій поверх, але той замість того, щоб зупинитися на її поверсі, різко почав підйом вгору.

Зупинився він лише на самому верхньому, 43-му, поверсі.

Вона не може детально пояснити, що сталося. Каже, що від різкого удару вона втратила свідомість, а коли прийшла до тями, виявила, що вся в крові.

За словами постраждалої, в ліфті пахло гаром.

Відкривати ліфт техніки не стали.

Після того, що сталося на місце прибули поліціянти та співробітники МНС. Саму дівчину лікарі відвезли в лікарню, а місцеві жителі поділилися, що подібні події в цьому будинку трапляються не вперше.

Як повідомлялося раніше, в червні в польському місті Лодзь ліфт з українцями всередині зірвався з 40-метрової висоти. Тоді завдяки спрацьовуванню гальм катастрофи вдалося уникнути, проте двоє чоловіків отримали важкі травми.

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