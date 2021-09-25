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У Сочі потоп: вулиці перетворилися на бурхливі брудні річки (відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Затоплені вулиці Новина оновлена 25 вересня 2021, 12:23
Затоплені вулиці

Дощі в Сочі прогнозують на тиждень вперед.

Місто Сочі в Росії знову піддалося удару стихії. У Краснодарському краї почалися дощі, що не оминули курорт стороною. Температура повітря коливається в межах 10-14 градусів, а на вулиці за годину випало близько 40 мм опадів.

Відео з розгулом стихії публікують в соцмережах.

Через негоду до неділі закрили місцеві пляжі, а також скасовували деякий перегонові заходи "Формули".

Покращення погоди найближчими днями не передбачається.

У Сочі в ці дні повинні були відбутися тренування перегонників "Формули-1" і заїзд "Формули-2". Але автодром залило водою і заходи скасовані на невизначений термін.

Персонал екстрено намагається прибрати все обладнання в захищене місце.

На затопленій ділянці дороги з Джубги в Сочі рух вдалося відновити, як тільки дощ трохи вщух. Проїзд утруднений в районі курортного селища Лоо під Сочі через високий рівень води.

Раніше "Телеграф" писав, що Іспанію накрила масштабною повінню. Потоки води були такої сили, що зіштовхували і змивали автомобілі.

Теги:
#Погода #Сочі #РФ #Дощ
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