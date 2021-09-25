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У Москві одягнений в жіночий одяг чоловік накинувся з сокирою на відвідувачів супермаркету (відео)

Автор
Геннадій Лубенець
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Місце нападу чоловіка з сокирою.
Місце нападу чоловіка з сокирою.

Виною всьому стала звичайний візок.

У столиці Росії Москві одягнений в жіночий одяг чоловік не поділив візок з відвідувачами магазину і накинувся на них з сокирою.

Інформацією про подію поділилися місцеві телеграм-канали.

За даними LiveCorr подія трапилася в супермаркеті "Магніт" на вулиці Каргопольскій. Попередньо встановлено, що у 48-річного Дмитра Соренкова, який представляється Діаною, виник конфлікт з іншою покупницею через візок. В ході перепалки він отримав порцію образ за свій зовнішній вигляд, після чого дістав топірець з сумки та напав на жінку і ще одного чоловіка.

Постраждалі були доставлені в лікарню лікарями "швидкої". Соренкова ж затримали поліцейські.

Дмитро "Діана" Соренков
Дмитро "Діана" Соренков

Відео самого нападу теж з’явилося в мережі, однак через присутні на ньому кадри жорстокості "Телеграф" публікувати його не стане. Втім, охочі можуть подивитися його за посиланням.

Як повідомлялося раніше, в Башкортостані (Росія) місцеві жителі злякалися "опромінення" від 5G вишки і знесли її.

Теги:
#Москва #Росія #Напад
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