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"Випромінювання ніхто не відміняв": жителі російського села знесли 5G вишку (фото)

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
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Жителі Башкирії повалили вишку 5G Новина оновлена 25 вересня 2021, 10:56
Жителі Башкирії повалили вишку 5G

Люди думали, що у вітряну погоду вона буде гудіти і свистіти.

У російській республіці Башкортостан жителі одного із сіл знесли встановлену вишку стільникового звʼязку через страх випромінювання.

Про це в пʼятницю, 24 вересня, повідомляє "Башинінформ".

Випадок трапився у селі Ташбулатово Абзеліловского району республіки. Там місцеві жителі заявили, що влада не порадилася з ними щодо встановлення вишки, через що вони вирішили її знести. Також люди вважають, що під час вітряної погоди вишка могла б гудіти, вібрувати, чим створювала б дискомфорт.

Жителі Башкирії знесли вишку стільникового зв'язку
Жителі Башкирії знесли вишку стільникового зв'язку

Деякі із мешканців села відзначити, що випромінювання 5G небезпечне для здоровʼя, тому й знесли вишку. Ще однієї з причин було те, що у ближніх селах уже є такі самі, тому їх достатньо.

"Навіщо вишки ставлять кожен кілометр? У Ташбулатово дві, в Ювілейному дві, в Яктикулі теж дві. Третя навіщо потрібна?", говорять люди.

Місцеві злякалися випромінювання вишки
Місцеві злякалися випромінювання вишки

Варто відзначити, що вишка належала компанії "Теле2" і була встановлена на орендованій території.

Люди боялися, що вишка може видавати свистячі звуки і гудіння у вітряну погоду
Люди боялися, що вишка може видавати свистячі звуки і гудіння у вітряну погоду

Ще в серпні 2021 року в Ростовській області місцеві жителі хотіли закопати археологів, адже боялися, що вони встановлять 5G вишку. Тоді науковцям довелося звертатися у поліцію, аби продовжити розкопки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в серпні цього року у селі Хмельницької області люди ледь не повалили вишку стільникового звʼязку, адже її встановили на даху магазина.

Теги:
#Росія #Башкирія #Вишки #Мобільні #5G зв'язок
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