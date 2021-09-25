"Излучение никто не отменял": жители российского села снесли 5G вышку (фото)

Люди думали, что в ветреную погоду она будет гудеть и свистеть.

В российской республике Башкортостан жители одного из сел снесли установленную вышку сотовой связи из-за страха излучения.

Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщает "Башининформ".

Случай произошел в селе Ташбулатово Абзелиловского района республики. Там местные жители заявили, что власть не посоветовалась с ними по установлению вышки, поэтому они решили ее снести. Также люди считают, что во время ветреной погоды вышка могла бы гудеть, вибрировать, чем создавала бы дискомфорт.

Жители Башкирии снесли вышку сотовой связи

Некоторые из жителей села отмечают, что излучение 5G опасно для здоровья, поэтому и снесли вышку. Еще одной из причин было то, что в ближних селах уже есть такие же, поэтому их достаточно.

"Зачем вышки ставят каждый километр? В Ташбулатово две, в Юбилейном две, в Яктикули тоже две. Третья зачем нужна?" — говорят люди.

Местные испугались излучения вышки

Стоит отметить, что вышка принадлежала компании "Теле2" и была установлена на арендованной территории.

Люди боялись, что вышка может выдавать свистящие звуки и гудение в ветреную погоду

Еще в августе 2021 в Ростовской области местные жители хотели закопать археологов, ведь боялись, что они установят 5G вышку. Тогда ученым пришлось обращаться в полицию, чтобы продолжить раскопки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в августе этого года в селе Хмельницкой области люди чуть не повалили вышку сотовой связи, ведь ее установили на крыше магазина.