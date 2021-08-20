Не хочемо 5G — жителі одного з українських сіл ледь не повалили вишку мобільного зв’язку (фото)

Конфлікт вдалося владнати, але проблема — залишилася

Вишка стільникового зв’язку стала каменем спотикання в селі Петрашівка Хмельницької області. Місцевим жителям вкрай не сподобалося те, що один з українських операторів встановив її на даху місцевого магазину. Конфлікт став настільки активним, що довелося втрутитися поліції.

Про це повідомляє сайт відомства.

Для вирішення проблеми довелося залучити переговірників — "поліцію діалогу". Біля місцевого сільмагу зібрався натовп — 50 активістів були налаштовані рішуче — готувалися лізти знімати вишку самостостоятельно.

Переговори були довгими, зазначають правоохоронці. Довелося приїхати керівництву — заступнику начальника головного управління Нацполіціі області Валентину Білянському. Порушень громадського порядку вдалося уникнути. За допомогою правоохоронців мешканці та представники мобільного оператора прийшли до рішення шукати компроміс.

У селі Петрашівка Віньковецької територіальної громади Хмельницької області живе 1200 осіб.

Раніше "Телеграф" писав, що в селі на Рівненщині оголосили карантин через скажену білки. Вона покусала дитину.