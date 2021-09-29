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Московський монастир тероризує лисиця — священики у розпачі (відео)

Автор
Анна Дворовенко
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Лисиця розполохала прихожан монастиря в Москві
Лисиця розполохала прихожан монастиря в Москві

Лисицю не вдалося зловити навіть за допомогою спеціальної петлі

У Стрітенському монастирі, що знаходиться у самому центрі Москви, по стінах носиться лисиця. Тварина з самого ранку відлякує парафіян, через що священикам довелося звернутися в МНС.

Про це у вівторок, 28 вересня, повідомляють російські Telegram-канали.

Судячи з опублікованих кадрыв, лисиця абсолютно спокійно лазить стінами монастиря. Звідки вона там з’явилася — нікому не відомо, але парафіяни і священики такому гостю не дуже раді.

Прибулі на місце рятувальники намагалися відловити тварину за допомогою спеціальної петлі, однак лисиця дуже віртуозно від них ухилялася, а потім поповзла по стіні подалі від представників спецслужби.

Припускають, що лисиця могла втекти з дому, де її утримували як домашню тварину.

Невдалі спроби рятувальників схопити лисицю за допомогою петлі також не увінчалися успіхом. Ймовірно, що для вилову розгубленої хижої тварини доведеться викликати або спецтехніку, або спеціальні служби.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Дніпрі посеред вулиці собака несподівано напала на жінку, яка йшла повз неї, і покусала її до крові.

Теги:
#Москва #МНС РФ #Лисиця #Стрітенський монастир
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