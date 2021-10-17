Дах зірвало як пластир: в РФ через бурхливий циклон загинуло двоє людей (відео)

Одна із жертв непогоди загинула в реанімації

На півночі російського острова Сахалін від самого ранку неділі, 17 жовтня, розгулявся потужний циклон. Негода викликала шквальний вітер, який зірвав дах з багатоповерхового будинку в місті Александрівськ-Сахалінський, що призвело до жертв.

Подробиці інциденту повідомляють росЗМІ.

Момент падіння покрівлі потрапив на відео місцевого жителя, який знімав те, наскільки розбушувався сильний вітер. Раптово з одного із багатоповерхівки практично миттєво зірвало дах, який тут же впав на землю.

На жаль, надзвичайна подія не обійшлося без жертв. Відомо, що під покрівлею виявилося двоє жителів міста: чоловік від отриманих травм помер ще до приїзду медиків, жінку з серйозними травмами відвезли в реанімацію. Згідно з останньою інформацією, лікарям не вдалося врятувати її життя. Їхні особи встановлюються.

Так виглядають деякі будинки в Олександрівську-Сахалінському

В цілому ж, Александрівськ-Сахалінський знаходиться під дією циклону вже кілька годин. За цей час без електрики залишилося мінімум 13 населених пунктів, соціально-значущі будівлі (типу лікарні та будинки престарілих) працюють від резервних джерел живлення, повалено сотні дерев. Влада міста закликає жителів не виходити на вулицю без гострої потреби, поки негода не втихомириться остаточно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" інформував, що в Росії настільки були вражені південнокорейським серіалом, що влаштували власну "Гру в кальмара". Подробиці — в нашому матеріалі.