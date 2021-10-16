У Росії і на окупованому Донбасі влаштували свої "ігри в кальмара" (фото, відео)

Серіал здобув велику популярність, а тому не дивно, що фанати вирішили провести щось подібне в житті.

Південнокорейський серіал "Гра в кальмара" домігся настільки великої популярності, що фанати почали влаштовувати конкурси за мотивами шоу. Правда в реальності обійшлося без вбивства тих, хто програв.

Як повідомляє телеграм-канал Baza, в російському Новосибірську відвідувачам місцевої чебуречної запропонували зіграти в гру, яка демонструвалася в одному з епізодів.

Йдеться про вирізання фігур голкою на карамелі.

За участь в конкурсі навіть довелося заплатити — 50 рублів з учасника (18,5 грн).

У Єкатеринбурзі, своєю чергою, зіграли школярі. При цьому вони намагалися відтворити сцену максимально автентично, учасники вбралися в відповідні костюми, а деякі навіть озброїлися пластиковою зброєю.

В окупованому Донецьку теж були помічені люди в одязі учасників з серіалу, а перехожим роздавали тематичні листівки.

Втім, коментатори зазначили, що там в подібне грають з 2014 року.

Як відомо, серіал "Гра в кальмара" зачіпає тему ігор на виживання. За сюжетом учасники шоу борються за великий грошовий приз, при тому, хто програв чекає смерть. Менш ніж за місяць перший сезон зібрав понад 111 мільйонів переглядів на Netflix, що зробило його найуспішнішим серіалом в історії цієї платформи.