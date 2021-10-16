Укр

В России и на оккупированном Донбассе устроили свои "игры в кальмара" (фото, видео)

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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Конкурсы по мотивам "Игры в кальмара"
Конкурсы по мотивам "Игры в кальмара"

Сериал обрел большую популярность, а потому неудивительно, что фанаты решили провести что-то подобное в жизни.

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" добился настолько большой популярности, что фанаты начали устраивать конкурсы по мотивам шоу. Правда в реальности обошлось без убийства проигравших.

Как сообщает телеграм-канал Baza, в российском Новосибирске посетителям местной чебуречной предложили сыграть в игру, которая демонстрировалась в одном из эпизодов.

Речь идет о вырезании фигур иглой на карамели.

За участие в конкурсе даже пришлось заплатить — 50 рублей с участника (18,5 грн).

В Екатеринбурге, в свою очередь, сыграли школьники. При этом они пытались воспроизвести сцену максимально аутентично, участники нарядились в соответствующие костюмы, а некоторые даже вооружились пластиковым оружием.

В оккупированном Донецке тоже были замечены люди в одежде участников из сериала, а прохожим раздавались тематические листовки.

Впрочем, комментаторы отметили, что там в подобное играют с 2014 года.

Как известно, сериал "Игра в кальмара" затрагивает тему игр на выживание. По сюжету участники шоу борются за крупный денежный приз, при том проигравших ждет смерть. Менее чем за месяц первый сезон собрал более 111 миллионов просмотров на Netflix, что сделало его самым успешным сериалом в истории этой платформы.

Теги:
#Донецк #Екатеринбург #Новосибирск #Игра в кальмара
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