"Машину спалити, а права порвати": росіянка влаштувала епічну ДТП, момент потрапив на відео

Автоледі не змогла проїхати по прямій з потрібною швидкістю і протаранила під’їзд

У російській республіці Башкортостан відбулася епічна ДТП. Жінка, намагаючись припаркувати своє авто, протаранила під’їзд.

Момент аварії потрапив на відео, і його розтиражували місцеві Телеграм-канали.

Судячи з запису камери під’їзду, сусід попросив автоледі перепаркувати своє авто, через яке було складно виїхати з вузького двору. Завдання було простим: проїхати по прямій, до під’їзду. Але жінка перестаралася і з усією швидкості влетіла в будинок, після чого зі сльозами на очах розглядала розбите авто.

Коментатори звинуватили сусіда в тому, що він підбив даму на нову парковку. Однак більшість була шокована невмінням керувати, назвала росіянку "мавпою з гранатою", у якої потрібно негайно забрати права.

"Машину спалити, а права порвати", — пишуть в мережі.

Інші вторять: "Добре, що так машину розбила, ймовірність, що вона начудить за кермом — 110%, і це могло куди сумніше закінчитися".

Нагадаємо, раніше в мережі обговорювали вчинок "автохама", який залишив своє авто прямо посеред дороги в Києві і тим самим ускладнив рух транспорту.