У центрі Києва "герой парковки" залишив машину прямо поперек дороги: в мережі обговорюють фото

Користувачі соцмереж припустили, що автомобіль міг заглухнути.

У центрі Києва водій автомобіля Hyundai ix35 припаркувався прямо посеред дороги і тим самим ускладнив рух транспорту.

Про це в суботу, 28 серпня, повідомляє "Київ Паркувальний" на сторінці в Facebook.

Випадок стався на площі Льва Толстого на вулиці Велика Васильківська.

Очевидці поділилися в соцмережі фото, як порушник дорожніх правил припаркував свого джипа.

Hyndai ix35

Київ

На знімках можна побачити, що таким чином він ускладнив рух інших машин, оскільки заступив їм проїзд і водії повинні були об’їжджати перешкоду.

Київ

Hyndai ix35

Hyndai ix35

Деякі користувачі соцмереж вкрай негативно відреагували на вчинок водія, який порушив правила паркування. Але є і ті, хто вважає, що людина, що знаходилася за кермом авто, може бути і не винною, оскільки машина могла стихнути.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що 6 серпня у Волинській області чоловік заснув за кермом мікроавтобуса і потрапив у аварію — постраждали четверо пасажирів.

Нагадуємо, що з серпня 2021 року в Україні водії вантажних автомобілів за перевантаження будуть платити 51 тисячу гривень штрафу. Цей законопроєкт надійшов до Верховної Ради ще в червні 2020 року.