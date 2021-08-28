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У центрі Києва "герой парковки" залишив машину прямо поперек дороги: в мережі обговорюють фото

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
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Автор
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У центрі Києва "герой парковки" залишив машину прямо поперек дороги: в мережі обговорюють фото Новина оновлена 28 серпня 2021, 15:33
Так у Києві водій припаркував своє авто

Користувачі соцмереж припустили, що автомобіль міг заглухнути.

У центрі Києва водій автомобіля Hyundai ix35 припаркувався прямо посеред дороги і тим самим ускладнив рух транспорту.

Про це в суботу, 28 серпня, повідомляє "Київ Паркувальний" на сторінці в Facebook.

Випадок стався на площі Льва Толстого на вулиці Велика Васильківська.

Очевидці поділилися в соцмережі фото, як порушник дорожніх правил припаркував свого джипа.

Hyndai ix35
Hyndai ix35
Київ
Київ

На знімках можна побачити, що таким чином він ускладнив рух інших машин, оскільки заступив їм проїзд і водії повинні були об’їжджати перешкоду.

Київ
Київ
Hyndai ix35
Hyndai ix35
Hyndai ix35
Hyndai ix35

Деякі користувачі соцмереж вкрай негативно відреагували на вчинок водія, який порушив правила паркування. Але є і ті, хто вважає, що людина, що знаходилася за кермом авто, може бути і не винною, оскільки машина могла стихнути.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що 6 серпня у Волинській області чоловік заснув за кермом мікроавтобуса і потрапив у аварію — постраждали четверо пасажирів.

Нагадуємо, що з серпня 2021 року в Україні водії вантажних автомобілів за перевантаження будуть платити 51 тисячу гривень штрафу. Цей законопроєкт надійшов до Верховної Ради ще в червні 2020 року.

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