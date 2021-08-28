Укр

В центре Киева "герой парковки" оставил машину прямо поперек дороги: в сети обсуждают фото

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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В центре Киева "герой парковки" оставил машину прямо поперек дороги: в сети обсуждают фото Новость обновлена 28 августа 2021, 15:33
Так в Киеве водитель припарковал свое авто

Пользователи соцсетей предположили, что автомобиль мог заглохнуть.

В центре Киева водитель автомобиля Hyundai ix35 припарковался прямо посреди дороги и тем самым усложнил движение транспорта.

Об этом в субботу, 28 августа, сообщает "Киев Парковочный" на странице в Facebook.

Случай произошел на площади Льва Толстого на улице Большая Васильковская.

Очевидцы поделились в соцсети фото, как нарушитель дорожных правил припарковал своего джипа.

Hyndai ix35
Hyndai ix35
Киев
Киев

На снимках можно увидеть, что таким образом он усложнил движение других машин, поскольку загородил им проезд и водители должны были объезжать преграду.

Киев
Киев
Hyndai ix35
Hyndai ix35
Hyndai ix35
Hyndai ix35

Некоторые пользователи соцсетей крайне негативно отреагировали на поступок водителя, нарушившего правила парковки. Но есть и те, кто считает, что человек, находящийся за рулем авто, может быть и не виновен, поскольку машина могла заглохнуть.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что 6 августа в Волынской области мужчина уснул за рулем микроавтобуса и попал в аварию — пострадали четверо пассажиров.

Напоминаем, что с августа 2021 года в Украине водители грузовых автомобилей за перегруз будут платить 51 тысячу гривен штрафа. Этот законопроект поступил в Верховную Раду еще в июне 2020 года.

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