В центре Киева "герой парковки" оставил машину прямо поперек дороги: в сети обсуждают фото
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Пользователи соцсетей предположили, что автомобиль мог заглохнуть.
В центре Киева водитель автомобиля Hyundai ix35 припарковался прямо посреди дороги и тем самым усложнил движение транспорта.
Об этом в субботу, 28 августа, сообщает "Киев Парковочный" на странице в Facebook.
Случай произошел на площади Льва Толстого на улице Большая Васильковская.
Очевидцы поделились в соцсети фото, как нарушитель дорожных правил припарковал своего джипа.
На снимках можно увидеть, что таким образом он усложнил движение других машин, поскольку загородил им проезд и водители должны были объезжать преграду.
Некоторые пользователи соцсетей крайне негативно отреагировали на поступок водителя, нарушившего правила парковки. Но есть и те, кто считает, что человек, находящийся за рулем авто, может быть и не виновен, поскольку машина могла заглохнуть.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 6 августа в Волынской области мужчина уснул за рулем микроавтобуса и попал в аварию — пострадали четверо пассажиров.
Напоминаем, что с августа 2021 года в Украине водители грузовых автомобилей за перегруз будут платить 51 тысячу гривен штрафа. Этот законопроект поступил в Верховную Раду еще в июне 2020 года.
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