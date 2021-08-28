В центре Киева "герой парковки" оставил машину прямо поперек дороги: в сети обсуждают фото

Пользователи соцсетей предположили, что автомобиль мог заглохнуть.

В центре Киева водитель автомобиля Hyundai ix35 припарковался прямо посреди дороги и тем самым усложнил движение транспорта.

Об этом в субботу, 28 августа, сообщает "Киев Парковочный" на странице в Facebook.

Случай произошел на площади Льва Толстого на улице Большая Васильковская.

Очевидцы поделились в соцсети фото, как нарушитель дорожных правил припарковал своего джипа.

Hyndai ix35

Киев

На снимках можно увидеть, что таким образом он усложнил движение других машин, поскольку загородил им проезд и водители должны были объезжать преграду.

Киев

Hyndai ix35

Hyndai ix35

Некоторые пользователи соцсетей крайне негативно отреагировали на поступок водителя, нарушившего правила парковки. Но есть и те, кто считает, что человек, находящийся за рулем авто, может быть и не виновен, поскольку машина могла заглохнуть.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что 6 августа в Волынской области мужчина уснул за рулем микроавтобуса и попал в аварию — пострадали четверо пассажиров.

Напоминаем, что с августа 2021 года в Украине водители грузовых автомобилей за перегруз будут платить 51 тысячу гривен штрафа. Этот законопроект поступил в Верховную Раду еще в июне 2020 года.