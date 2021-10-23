Російські політики вважають, що з безпеки Європи не можна викреслювати Москву

У міністерстві оборони Німеччини не виключають того, що для стримування російської агресії НАТО може знадобитися ядерна зброя.

Подібну заяву в Кремлі сприйняли занадто гостро, про що інформують росЗМІ.

За словами керівника Міноборони РФ Сергія Шойгу, припущення його німецької колеги Аннегрет Крамп-Карренбауер є утиском безпеки Росії.

Традиційно чиновник не забув нагадати про протистояння Німеччини та Росії (в складі СРСР) за часів Другої світової війни.

"На тлі закликів до військового стримування Росії НАТО послідовно стягує сили до наших кордонів. Чим подібне вже закінчувалося для Німеччини і Європи, міністр оборони ФРН зобов’язаний добре знати", — підкреслив Сергій Шойгу.

На думку політика, в Північноатлантичному альянсі не готові до конструктивного діалогу з офіційною Москвою. Однак всі обіцянки по "стримуванню" будь-кого, вважає Шойгу, можуть закінчитися плачевно для НАТО — як це вже сталося у випадку США із Афганістаном і "Талібаном".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Путін жорстко висловився про ймовірну співпрацю НАТО і України — політик очікує, що на Харківщині можуть з’явитися іноземні військові бази.