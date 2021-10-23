Шойгу припомнил Германии исход Второй мировой из-за стягивания сил НАТО к Украине
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Российские политики считают, что из безопасности Европы нельзя вычеркивать Москву
В министерстве обороны Германии не исключают того, что для сдерживания российской агрессии НАТО может понадобиться ядерное оружие.
Подобное заявление в Кремле восприняли слишком остро, о чем информируют росСМИ.
По словам руководителя Минобороны РФ Сергея Шойгу, предположения его немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр являются ущемлением безопасности России.
Традиционно чиновник не преминул вспомнить о противостоянии Германии и России (в составе СССР) во времена Второй мировой войны.
"На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать", — подчеркнул Сергей Шойгу.
По мнению политика, в Североатлантическом альянсе не готовы к конструктивному диалогу с официальной Москвой. Однако все обещания по "сдерживанию" кого-либо, считает Шойгу, могут закончиться плачевно для НАТО — как это уже произошло в случае США с Афганистаном и "Талибаном".
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Путин жестко высказался о вероятном сотрудничестве НАТО и Украины — политик ожидает, что на Харьковщине могут появиться иностранные военные базы.
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