"Вмирати реально дорого": у мережі поскаржилися на ритуальні розцінки в Москві (відео)

Деякі жителі російської столиці встигають отримати субсидію на померлого

Жителі Москви скаржаться на непідйомні ціни на ритуальні послуги, у тому числі кремацію і самі похорони. У деяких випадках вартість може досягати 160 тисяч рублів (58,4 тисячі гривень).

Інформацію повідомив проект новин "Ёшкин Крот".

Фактичними цифрами оплати похорону в мережі щедро поділилася одна з молодих москвичок на ім’я Поліна.

"Вмирати в Москві реально дорого", — відразу ж повідомляє вона, наголошуючи, що разом із великою тратою грошей доведеться ще й довго розбиратися з бюрократією.

За словами дівчини, їхня покійна була пенсіонеркою та корінною москвичкою. Це допомогло родичам отримати невелику субсидію з нагоди похорону. "Знижка" від держави сягнула 18 тисяч рублів (близько 6580 гривень).

"Ми спочатку планували кремацію. Нам все разом обійшлося в 60 тисяч рублів. Це там із відспівуванням, з усім іншим", — розповіла Поліна.

Зазначимо, що така сума практично дорівнює 22 тисячам гривень.

При цьому справжній похорон, коли відбувається поховання на цвинтарі, в Москві коштує справді шалених грошей.

За словами Поліни, разом із ними про ритуальні послуги запитували родичі іншого померлого. При цьому похорон обходився їм дуже дорого, вони намагалися заощадити на всьому. У підсумку — все одно "влетіли" на суму близько 160 тисяч рублів (близько 58,4 тисяч гривень).

Варто зазначити, що в Москві лише послуги з викопування могили можуть оцінити в майже 55 тисяч рублів (трохи більше 20 тисяч гривень).

Також дівчина розповіла, що якщо людина потрапляє в державний морг, варто бути готовою до того, що її особисті дані та дані родичів отримають шахраї. Невдовзі вони спробують нажитися на чужому горі.

Незважаючи на те, що суми здаються захмарними, багато росіян говорять про те, що такі розцінки існують уже давно. При цьому люди, які належать до цього бізнесу, все одно підтверджують невелике подорожчання через коронавірус.

Насамперед "Телеграф" торкався похоронної теми, говорячи про моторошне відео з Одеси, де на цвинтарі одним за інших ховали коронавірусних хворих.