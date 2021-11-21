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Під Пітером після аварії з машини випало тіло чоловіка з перерізаним горлом (18+)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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ДТП у Санкт-Петербурзі Новина оновлена 21 листопада 2021, 11:38
ДТП у Санкт-Петербурзі

Водій та два пасажири намагалися втекти з місця події

Недалеко від російського Санкт-Петербурга автомобіль Mitsubishi Galant на швидкості протаранив відбійник, після чого з багажника цієї машини випав труп людини з перерізаним горлом.

За інформацією Telegram-каналу SHOT, аварія сталася у неділю, 21 листопада, на 24-му кілометрі траси А-121 "Сортавала".

Очевидці ДТП повідомили, що одразу після зіткнення автомобіля з відбійником троє людей, які перебували в салоні, вибігли з нього та намагалися втекти у ліс. Громадяни спочатку не зрозуміли, що відбувається, доки не побачили на дорозі труп людини, яка випала з багажника, з перерізаною шиєю.

У росЗМІ повідомляється, що поліція також виявила в автомобілі дві лопати та мотузку. Імовірно, що троє чоловіків прямували за місто, щоби закопати там труп.

Пізніше вдалося ідентифікувати особу людини, тіло якої після зіткнення легковика з відбійником випало на проїжджу частину. Вбитим виявився 50-річний житель Санкт-Петербурга родом із Єревану. Повідомляється, що чоловік працював маляром у гаражному кооперативі Санкт-Петербурга, а горло йому перерізали троє чоловіків після сварки.

Зловмисників, які намагалися втекти з місця злочину, вдалося затримати. Ними займаються правоохоронці.

Відео 18+ з місця аварії можна переглянути в Telegram-каналі "Телеграфа".

Раніше повідомлялося, що у самому центрі Москви в трагічному ДТП загинув автоблогер Саїд Губденський та його пасажир Заур Ібрагімов – президент федерації автомобільного та мотоциклетного спорту Дагестану. Чоловіки на новому BMW грали у "шашки" на Кутузовському проспекті.

Теги:
#ДТП #Росія #Чоловік #Пітер #Труп
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