Грав у "шашки": у центрі Москви на смерть розбився відомий автоблогер та його пасажир

Автоблогер перед загибеллю грав на дорозі у "шашки"

У центрі Москви на Кутузовському проспекті в моторошній автомобільній аварії за участю трьох автомобілів загинув автоблогер Саїд Губденський та його пасажир, яким виявився президент федерації автомобільного та мотоциклетного спорту Дагестану Заур Ібрагімов.

За даними російських Telegram-каналів, трагічна ДТП сталася 20 листопада. За попередньою інформацією, водій BMW вилетів на зустрічну смугу, де протаранив Volvo і Mercedes. Внаслідок удару на місці загинула одна людина, ще одну госпіталізували, але в лікарні вона також померла.

Згодом стало відомо, що в аварії загинув блогер Саїд Губденський, який був за кермом. І його пасажир – Заур Ібрагімов.

Судячи з опублікованих у мережі кадрів, медики після аварії намагалися повернути до життя водія та пасажира BMW — для цього проводилися реанімаційні дії, проте блогеру Саїду Губденському це, на жаль, не допомогло, а його товариш помер у стінах лікарні.

Більше відео цієї аварії та її наслідків можете переглянути у Telegram-каналі "Телеграфа" .

Варто зазначити, що буквально 2 листопада у Youtube-каналі Саїда Губденського вийшло відео, в якому він розповідав про свій новий автомобіль. Блогер придбав одразу дві машини BMW – чорну M5 та синю M4. За іронією долі, на першій із них, яку Губденський купував для "нових рекордів", блогер і розбився.

Варто зазначити, що в мережі з’явилася інформація, що автоблогер Саїд Губденський вирішив пограти на Кутузовському проспекті в "шашки" (їзда на великій швидкості з різкими перебудовами смугами в потоці транспорту). До речі, блогер і раніше грішив подібними порушеннями, проте на своїх сторінках у соцмережах затято закликав так не робити.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у квітні цього року в центрі Москви на Садовому кільці сталася резонансна ДТП: зіткнулися відразу п’ять автомобілів, за кермом одного з яких був скандальний російський блогер Едвард Біл. Внаслідок аварії серйозно постраждала жінка. Спочатку блогер не визнавав своєї провини, а після винесення попереднього вироку покаявся і погодився виплатити компенсацію всім постраждалим.